13 de setembro de 2026
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TAQUARI

Onde está Tiago? Pedreiro sai para trabalhar e desaparece em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Familiares e amigos buscam por respostas e qualquer pista que ajude a localizar o pedreiro Tiago Rivier dos Santos.

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Marido e pai de família, ele foi visto pela última vez na quarta-feira (9), quando saía de sua residência no bairro Taquari, em São José dos Campos, para ir ao trabalho. Desde então, ele não retornou para casa e não deu mais notícias.

Detalhes e características do desaparecido:

  • Nome: Tiago Rivier dos Santos
  •  Profissão: Pedreiro
  • Altura: 1,70 m
  • Marcas particulares: Tatuagem de dragão no braço e a escrita "JP" no cotovelo
  • Roupas no momento do desaparecimento: Bermuda e blusa preta

Como colaborar:

A mobilização de familiares e amigos segue intensa na região de São José dos Campos. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Tiago pode entrar em contato diretamente pelo telefone  (12) 98159-1360 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.

A família pede a colaboração de todos com o compartilhamento da imagem e dos contatos para acelerar as buscas.

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