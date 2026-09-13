Familiares e amigos buscam por respostas e qualquer pista que ajude a localizar o pedreiro Tiago Rivier dos Santos.
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Marido e pai de família, ele foi visto pela última vez na quarta-feira (9), quando saía de sua residência no bairro Taquari, em São José dos Campos, para ir ao trabalho. Desde então, ele não retornou para casa e não deu mais notícias.
Detalhes e características do desaparecido:
- Nome: Tiago Rivier dos Santos
- Profissão: Pedreiro
- Altura: 1,70 m
- Marcas particulares: Tatuagem de dragão no braço e a escrita "JP" no cotovelo
- Roupas no momento do desaparecimento: Bermuda e blusa preta
Como colaborar:
A mobilização de familiares e amigos segue intensa na região de São José dos Campos. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Tiago pode entrar em contato diretamente pelo telefone (12) 98159-1360 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.
A família pede a colaboração de todos com o compartilhamento da imagem e dos contatos para acelerar as buscas.