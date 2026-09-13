Familiares e amigos buscam por respostas e qualquer pista que ajude a localizar o pedreiro Tiago Rivier dos Santos.

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Marido e pai de família, ele foi visto pela última vez na quarta-feira (9), quando saía de sua residência no bairro Taquari, em São José dos Campos, para ir ao trabalho. Desde então, ele não retornou para casa e não deu mais notícias.