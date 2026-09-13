Uma mulher de 43 anos morreu após, segundo a apuração inicial, pular de um carro em movimento em Caraguatatuba, no Litoral Norte, durante a madrugada deste domingo (13). O caso aconteceu no bairro Porto Novo e terminou com duas pessoas presas em flagrante: um homem de 46 anos e uma mulher de 48 anos, que conduzia o veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar havia sido acionada inicialmente para atender uma ocorrência comunicada como possível violência doméstica. No endereço, os agentes encontraram a vítima caída no chão e já sem vida.