Uma mulher de 43 anos morreu após, segundo a apuração inicial, pular de um carro em movimento em Caraguatatuba, no Litoral Norte, durante a madrugada deste domingo (13). O caso aconteceu no bairro Porto Novo e terminou com duas pessoas presas em flagrante: um homem de 46 anos e uma mulher de 48 anos, que conduzia o veículo.
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A Polícia Militar havia sido acionada inicialmente para atender uma ocorrência comunicada como possível violência doméstica. No endereço, os agentes encontraram a vítima caída no chão e já sem vida.
O caso foi apresentado à Polícia Civil e registrado como morte suspeita, embriaguez ao volante e falso testemunho ou falsa perícia. As circunstâncias que antecederam a morte ainda são investigadas.
O que aconteceu em Caraguatatuba?
Segundo as informações policiais disponíveis até o momento, a mulher teria saído do veículo enquanto ele estava em movimento e caído na via.
A dinâmica exata da ocorrência ainda não foi esclarecida. A investigação deverá apurar o que aconteceu antes da queda, por que a vítima teria deixado o veículo em movimento e as circunstâncias que levaram à sua morte.
A ocorrência foi inicialmente comunicada à PM como um caso de possível violência doméstica. Quando chegaram ao bairro Porto Novo, os policiais encontraram a vítima já sem vida.
O registro como morte suspeita indica que, naquele momento, as circunstâncias da morte ainda não estavam definitivamente esclarecidas.
Por que a motorista foi presa?
A mulher de 48 anos, que conduzia o veículo, apresentava sinais de embriaguez, segundo as informações da ocorrência.
Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apresentou resultado positivo. A motorista foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada também como embriaguez ao volante.
O registro de consumo de álcool, por si só, não permite concluir que a embriaguez tenha provocado diretamente a morte da vítima. Essa relação e a dinâmica do caso ainda dependem da investigação da Polícia Civil.
Por que o homem de 46 anos foi preso?
Um homem de 46 anos que estava relacionado à ocorrência também foi levado para a delegacia e preso em flagrante.
Segundo as informações policiais, ele teria apresentado uma versão considerada falsa quando foi questionado sobre os fatos.
Por isso, o registro da ocorrência inclui também a natureza de falso testemunho ou falsa perícia. A Polícia Civil deverá confrontar o relato apresentado com os demais elementos reunidos na investigação.
Até o momento, não há informação que permita afirmar que o homem tenha participado diretamente da morte da mulher.
Polícia Civil investiga morte no Porto Novo
A investigação deverá esclarecer a sequência dos acontecimentos e a dinâmica da morte.
Entre os pontos que ainda precisam ser esclarecidos estão as circunstâncias que levaram a mulher a sair do carro em movimento, o que ocorreu imediatamente antes da queda e a relação entre as pessoas envolvidas na ocorrência.
A Polícia Civil também deverá analisar os elementos reunidos no local e os depoimentos prestados pelos envolvidos.
O caso foi registrado em Caraguatatuba e permanece sob investigação.