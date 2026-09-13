13 de setembro de 2026
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DOIS SÃO PRESOS

ATENÇÃO: Mulher morre após pular de carro em movimento na RMVale

Por Jesse Nascimento | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem ilustrativa

Uma mulher de 43 anos morreu após, segundo a apuração inicial, pular de um carro em movimento em Caraguatatuba, no Litoral Norte, durante a madrugada deste domingo (13). O caso aconteceu no bairro Porto Novo e terminou com duas pessoas presas em flagrante: um homem de 46 anos e uma mulher de 48 anos, que conduzia o veículo.

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A Polícia Militar havia sido acionada inicialmente para atender uma ocorrência comunicada como possível violência doméstica. No endereço, os agentes encontraram a vítima caída no chão e já sem vida.

O caso foi apresentado à Polícia Civil e registrado como morte suspeita, embriaguez ao volante e falso testemunho ou falsa perícia. As circunstâncias que antecederam a morte ainda são investigadas.

O que aconteceu em Caraguatatuba?

Segundo as informações policiais disponíveis até o momento, a mulher teria saído do veículo enquanto ele estava em movimento e caído na via.

A dinâmica exata da ocorrência ainda não foi esclarecida. A investigação deverá apurar o que aconteceu antes da queda, por que a vítima teria deixado o veículo em movimento e as circunstâncias que levaram à sua morte.

A ocorrência foi inicialmente comunicada à PM como um caso de possível violência doméstica. Quando chegaram ao bairro Porto Novo, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

O registro como morte suspeita indica que, naquele momento, as circunstâncias da morte ainda não estavam definitivamente esclarecidas.

Por que a motorista foi presa?

A mulher de 48 anos, que conduzia o veículo, apresentava sinais de embriaguez, segundo as informações da ocorrência.

Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apresentou resultado positivo. A motorista foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada também como embriaguez ao volante.

O registro de consumo de álcool, por si só, não permite concluir que a embriaguez tenha provocado diretamente a morte da vítima. Essa relação e a dinâmica do caso ainda dependem da investigação da Polícia Civil.

Por que o homem de 46 anos foi preso?

Um homem de 46 anos que estava relacionado à ocorrência também foi levado para a delegacia e preso em flagrante.

Segundo as informações policiais, ele teria apresentado uma versão considerada falsa quando foi questionado sobre os fatos.

Por isso, o registro da ocorrência inclui também a natureza de falso testemunho ou falsa perícia. A Polícia Civil deverá confrontar o relato apresentado com os demais elementos reunidos na investigação.

Até o momento, não há informação que permita afirmar que o homem tenha participado diretamente da morte da mulher.

Polícia Civil investiga morte no Porto Novo

A investigação deverá esclarecer a sequência dos acontecimentos e a dinâmica da morte.

Entre os pontos que ainda precisam ser esclarecidos estão as circunstâncias que levaram a mulher a sair do carro em movimento, o que ocorreu imediatamente antes da queda e a relação entre as pessoas envolvidas na ocorrência.

A Polícia Civil também deverá analisar os elementos reunidos no local e os depoimentos prestados pelos envolvidos.

O caso foi registrado em Caraguatatuba e permanece sob investigação.

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