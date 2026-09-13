O Litoral Norte pode registrar até 150 milímetros de chuva entre este domingo (13) e segunda-feira (14), segundo novo alerta da Defesa Civil do Estado. Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela estão entre os municípios que podem concentrar os maiores volumes de precipitação.

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A previsão indica chuva persistente durante o período, associada ao transporte de umidade da Amazônia e do oceano Atlântico para o território paulista. O cenário aumenta a preocupação com alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas de encosta.

Litoral Norte pode ter os maiores volumes de chuva