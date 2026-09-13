A EMCA (Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas Eng. João Ortiz) abre nesta segunda-feira (14) as inscrições para 105 vagas gratuitas no curso Técnico de Manutenção de Aeronaves, em Taubaté.

As oportunidades são para o processo seletivo de 2027, e os interessados têm até 6 de novembro para realizar a inscrição presencialmente na escola.

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