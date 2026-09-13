A EMCA (Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas Eng. João Ortiz) abre nesta segunda-feira (14) as inscrições para 105 vagas gratuitas no curso Técnico de Manutenção de Aeronaves, em Taubaté.
As oportunidades são para o processo seletivo de 2027, e os interessados têm até 6 de novembro para realizar a inscrição presencialmente na escola.
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A prova está marcada para 29 de novembro de 2026 e terá 60 questões de Matemática, Física, Inglês e Português.
As vagas são oferecidas nos períodos vespertino e noturno e contemplam o Módulo Básico e o Módulo Especializado.
No período noturno, com aulas das 19h às 22h50, são: 62 vagas para o Módulo Básico; 3 vagas para o Módulo Especializado.
Já no período vespertino, das 15h às 18h50, são disponibilizadas 40 vagas, todas para o Módulo Básico.
Ao todo, são 105 vagas no processo seletivo para 2027.
Quem pode se inscrever?
Para concorrer às vagas do Módulo Básico, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado no 3º ano, com conclusão prevista para 2026.
Já as três vagas do Módulo Especializado são destinadas a candidatos que já tenham concluído o Módulo Básico.
O curso tem duração de dois anos e é voltado à formação de profissionais para atuar em atividades de manutenção no setor aeronáutico.
Como fazer a inscrição na EMCA?
As inscrições começam em 14 de setembro e terminam em 6 de novembro. O procedimento é presencial e deve ser realizado na secretaria da EMCA.
Endereço: Rua Tomé Portes del Rei, 507, Vila São José, Taubaté. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 15h às 20h.
O edital do processo seletivo reúne as informações sobre documentação, conteúdo da prova, bibliografia, regras da seleção, divulgação dos resultados e matrícula.
Quando será a prova da EMCA?
A prova objetiva para o processo seletivo de 2027 será realizada em 29 de novembro de 2026.
O exame terá 60 questões, divididas entre quatro disciplinas: Matemática; Física; Inglês; Português.
O conteúdo programático e a bibliografia indicada para preparação estão disponíveis no edital.
Curso de manutenção de aeronaves é gratuito?
Sim. O curso Técnico de Manutenção de Aeronaves oferecido pela EMCA é gratuito.
A escola é homologada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e oferece formação voltada às atividades de manutenção aeronáutica, além de conteúdo relacionado aos exames exigidos para a obtenção da licença profissional correspondente.
A formação busca preparar os estudantes para atuar em empresas do setor aeronáutico, uma área com presença industrial e tecnológica relevante em Taubaté e no Vale do Paraíba.
EMCA aumenta número de vagas para 2027
O novo processo seletivo amplia a quantidade de oportunidades oferecidas pela escola nos últimos anos.
Para ingresso em 2025, foram abertas 99 vagas. Na seleção seguinte, para ingresso em 2026, foram 100 vagas. Agora, o processo seletivo para 2027 chega a 105 oportunidades.
A sequência mantém a oferta de formação pública e gratuita direcionada ao setor de manutenção aeronáutica em Taubaté.
Serviço
Curso: Técnico de Manutenção de Aeronaves
Escola: Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas Eng. João Ortiz
Vagas: 105
Curso: gratuito
Inscrições: 14 de setembro a 6 de novembro de 2026
Local: Rua Tomé Portes del Rei, 507, Vila São José, Taubaté
Horário: segunda a sexta-feira, das 15h às 20h
Prova: 29 de novembro de 2026
Disciplinas: Matemática, Física, Inglês e Português
Duração: dois anos