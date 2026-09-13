A Serra Antiga da Tamoios permanece fechada na manhã deste domingo (13) e será vistoriada por equipes da Concessionária Tamoios, Polícia Militar Rodoviária e Defesa Civil. A inspeção, prevista para ocorrer durante a manhã, vai avaliar as condições do trecho e poderá subsidiar uma nova decisão sobre a interdição.

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Até as 8h30, não havia previsão oficial para a reabertura. Enquanto a Serra Antiga permanecer interditada, o tráfego entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte ocorre pela Serra Nova, em Operação Comboio com Pare & Siga.