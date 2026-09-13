A Serra Antiga da Tamoios permanece fechada na manhã deste domingo (13) e será vistoriada por equipes da Concessionária Tamoios, Polícia Militar Rodoviária e Defesa Civil. A inspeção, prevista para ocorrer durante a manhã, vai avaliar as condições do trecho e poderá subsidiar uma nova decisão sobre a interdição.
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Até as 8h30, não havia previsão oficial para a reabertura. Enquanto a Serra Antiga permanecer interditada, o tráfego entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte ocorre pela Serra Nova, em Operação Comboio com Pare & Siga.
A vistoria acontece após uma sequência de dias de chuva intensa, com fechamento, liberação e nova interdição do trecho.
O que será avaliado
A inspeção deverá verificar as condições da pista e das áreas de encosta após o elevado volume de chuva registrado na região. O objetivo é reunir informações para definir se há condições de segurança para a retomada do tráfego pela Serra Antiga.
A realização da vistoria, no entanto, não significa que a rodovia será necessariamente reaberta. A decisão dependerá das condições encontradas no trecho e da avaliação dos órgãos envolvidos.
A previsão de mais chuva ao longo deste domingo também pode pesar na decisão.
Serra Antiga teve nova interdição
A atual sequência de interdições começou na quinta-feira (10), quando a Concessionária Tamoios fechou preventivamente a Serra Antiga diante do aumento do risco provocado pela chuva.
O trecho permaneceu interditado até as 17h30 de sexta-feira (11), quando foi liberado após cerca de 22 horas e meia de bloqueio.
A reabertura durou poucas horas. No início da madrugada de sábado (12), a Serra Antiga voltou a ser interditada devido ao alto volume de chuva.
A nova vistoria ocorre justamente após essa mudança na operação: fechamento na quinta, liberação na sexta e nova interdição no sábado.
Como está o trânsito na Tamoios
Com a Serra Antiga fechada, os veículos que fazem o trajeto entre São José dos Campos e Caraguatatuba utilizam a Serra Nova por meio da Operação Comboio com Pare & Siga.
Até as 8h30 deste domingo, 33 comboios haviam sido realizados desde o início da atual interdição.
O sistema libera os veículos de forma alternada nos dois sentidos da rodovia. A operação mantém a ligação entre o Vale e o Litoral Norte, mas reduz a capacidade normal da Tamoios e pode aumentar o tempo de viagem.
A recomendação é que os motoristas acompanhem as atualizações operacionais antes de iniciar o deslocamento.
Chuva mantém atenção sobre a Serra do Mar
A sequência de chuvas aumenta a preocupação com as condições das encostas da Serra do Mar. O solo mais encharcado pode elevar o risco de ocorrências como quedas de barreiras e outros problemas no trecho.
Antes do primeiro fechamento, o pesquisador e meteorologista do Inpe Gustavo Escobar havia apontado a previsão de chuva forte e a persistência da instabilidade no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
A Defesa Civil do Estado também havia emitido alerta para condições de tempestade na região, com possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo.
O que acontece após a vistoria
Se a avaliação apontar condições adequadas de segurança, a Serra Antiga poderá ser liberada e a Tamoios poderá retornar à operação habitual.
Caso os órgãos identifiquem a permanência de riscos, a interdição continuará e a Operação Comboio pela Serra Nova será mantida.
Até uma nova comunicação oficial, a Serra Antiga deve ser considerada interditada.