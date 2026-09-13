A Polícia Militar prendeu um homem com 1,026 quilo de maconha na noite deste sábado (12), no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos. A abordagem foi realizada por policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A ocorrência foi registrada por volta das 19h20, na Alameda Rio Danúbio. Segundo a PM, os policiais abordaram o homem logo após ele desembarcar de um veículo de aplicativo.