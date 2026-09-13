A Polícia Militar prendeu um homem com 1,026 quilo de maconha na noite deste sábado (12), no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos. A abordagem foi realizada por policiais da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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A ocorrência foi registrada por volta das 19h20, na Alameda Rio Danúbio. Segundo a PM, os policiais abordaram o homem logo após ele desembarcar de um veículo de aplicativo.
Durante a abordagem, o passageiro informou aos policiais que havia maconha no interior do carro. Na busca, os agentes encontraram uma bolsa com um tijolo grande e duas porções menores da droga, que totalizaram 1,026 kg.
Motorista não foi responsabilizado
O veículo fazia uma corrida por aplicativo com origem no Jardim Mesquita e destino ao local da abordagem. De acordo com a PM, o motorista não foi responsabilizado pela droga.
O passageiro foi levado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso.