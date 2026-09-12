A chuva de setembro de 2026 já bateu recorde em Campos do Jordão e passou de 150 milímetros em Taubaté e Cachoeira Paulista, segundo dados das estações automáticas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Até as 14h deste sábado (12), os acumulados eram de 157,6 mm em Campos do Jordão, 151,6 mm em Taubaté e 167,8 mm em Cachoeira Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp