12 de setembro de 2026
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VÔLEI

Viapol São José perde no tiebreak em casa para o Itaquá

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José e Itaquá
Lance do jogo entre São José e Itaquá

O Viapol São José Vôlei perdeu no tiebreak por 3 a 2 para o Itaquá na noite deste sábado (12), no ginásio da ADC Embraer, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais foram 21/25, 25/23, 25/18, 19/25 e 10/15.

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Com esse resultado, o time da região soma a segunda derrota seguida em quatro jogos, onde já tem duas vitórias. Por sua vez, a equipe da Grande São Paulo venceu pela segunda vez em três partidas.

Na rodada seguinte, o São José visita o Suzano no outro sábado (19), a partir das 18h, na Arena Suzano. Já o Itaquá joga em casa na quinta (17), quando recebe o Praia Grande, às 19h30.

O jogo

Neste sábado, o primeiro set foi equilibrado, mas o São José errou muito principalmente no final do período. E o Itaquá fechou em 25 a 21, fazendo 1 a 0 no placar.

No segundo set, o time da região melhorou, equilibrou a partida e conseguiu a vitória apertada por 25 a 23, empatando o jogo por 1 a 1.

No terceiro set, os joseenses tiveram o melhor momento na partida. Com muitos acertos e um ataque forte, fecharam em 25 a 18, virando o placar em 2 a 1.

Contudo, no quarto set, o Itaquá foi melhor e o São José, com atuação fraca, viu os visitantes fecharam em 25 a 19, empatando por 2 a 2 e levando a disputa para o tiebreak.

No quinto set, o início foi equilibrado, mas o time da Grande São Paulo foi mais eficiente e fechou em 15 a 10, fazendo 3 a 2 no placar.

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