O Viapol São José Vôlei perdeu no tiebreak por 3 a 2 para o Itaquá na noite deste sábado (12), no ginásio da ADC Embraer, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de vôlei. As parciais foram 21/25, 25/23, 25/18, 19/25 e 10/15.

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Com esse resultado, o time da região soma a segunda derrota seguida em quatro jogos, onde já tem duas vitórias. Por sua vez, a equipe da Grande São Paulo venceu pela segunda vez em três partidas.