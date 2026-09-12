Em mais um desdobramento do caso Master, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, estipulou o prazo de 24 horas para que a Polícia Federal preste esclarecimentos oficiais sobre a localização exata, a custódia e as condições do acervo extraído do celular do empresário Daniel Vorcaro.

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A intervenção da presidência do STF ocorre em resposta a pedidos formais apresentados pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. O trio de magistrados cobra acesso à íntegra do material obtido no dispositivo de Vorcaro, alegando a necessidade de ampla análise dos elementos probatórios que constam na investigação.