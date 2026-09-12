São Paulo registrou a maior chuva acumulada em 24 horas no Brasil entre sexta-feira (11) e sábado (12), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, contabilizou 75,4 milímetros de chuva entre as 9h de sexta e as 9h deste sábado.
Com o novo volume, o acumulado de chuva em setembro chegou a 198,2 mm no Mirante de Santana. O índice já é o segundo maior acumulado mensal registrado na capital em 2026, atrás apenas de janeiro, quando foram contabilizados 256,4 mm.
Quarto setembro mais chuvoso desde 1943
O volume registrado neste mês também colocou setembro de 2026 entre os períodos mais chuvosos da série histórica do Mirante de Santana, iniciada em 1943.
Até as 9h deste sábado, setembro ocupava a quarta posição entre os meses de setembro mais chuvosos já registrados, com 198,2 mm. O ranking é liderado por:
- 1983: 243,1 mm
- 1993: 206,7 mm
- 2015: 201,7 mm
- 2026: 198,2 mm
A posição ainda pode mudar, já que há previsão de novas chuvas até o fim do mês.
Defesa Civil mantém monitoramento
O coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, destacou a importância do acompanhamento das condições meteorológicas e da percepção de risco durante o período chuvoso.
A Defesa Civil do Estado monitora a evolução do tempo por meio de radares e satélites e mantém equipes mobilizadas para atender eventuais ocorrências.
Veja os cuidados durante a chuva
Diante da possibilidade de novos temporais, a Defesa Civil orienta a população a:
- evitar áreas alagadas ou com correnteza;
- não atravessar vias inundadas;
- ficar atenta a sinais de risco em encostas e áreas próximas a córregos;
- procurar um local seguro durante temporais;
- acompanhar boletins e alertas oficiais da Defesa Civil.
A população também pode receber gratuitamente alertas diretamente no celular pelo serviço de SMS da Defesa Civil. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.
Em situações de emergência, os telefones são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.