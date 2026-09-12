São Paulo registrou a maior chuva acumulada em 24 horas no Brasil entre sexta-feira (11) e sábado (12), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, contabilizou 75,4 milímetros de chuva entre as 9h de sexta e as 9h deste sábado.

Com o novo volume, o acumulado de chuva em setembro chegou a 198,2 mm no Mirante de Santana. O índice já é o segundo maior acumulado mensal registrado na capital em 2026, atrás apenas de janeiro, quando foram contabilizados 256,4 mm.

Quarto setembro mais chuvoso desde 1943

O volume registrado neste mês também colocou setembro de 2026 entre os períodos mais chuvosos da série histórica do Mirante de Santana, iniciada em 1943.