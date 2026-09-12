A morte do professor Claudemir Donizeti Sant’Ana Theodoro, aos 61 anos, deixou alunos, colegas, amigos e familiares consternados em Jacareí e no Vale do Paraíba. O educador, conhecido pela dedicação à Educação e pela relação próxima com os estudantes, morreu neste sábado (12).
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Ao longo da carreira, construiu uma trajetória marcada pelo ensino da Matemática e pelo vínculo com diferentes gerações de alunos.
A notícia da morte provocou uma série de homenagens nas redes sociais. Ex-alunos e colegas destacaram principalmente a maneira como o professor conduzia as aulas, sua paciência e a disposição em ajudar.
Professor que ajudava alunos a gostar de Matemática
Para muitos estudantes, Claudemir foi mais do que um professor. Sua atuação contribuiu para que alunos superassem dificuldades com a Matemática e desenvolvessem maior confiança no aprendizado.
“Meu tutor e professor favorito... Sempre conseguia me animar nas aulas, e é por causa dele que passei a gostar de matemática. Descanse em paz, querido Clau Clau”, escreveu o ex-aluno Marcoss Veenek em uma homenagem.
Entre os colegas de profissão, Claudemir também era lembrado pela tranquilidade, pelo conhecimento e pela disposição para auxiliar outros educadores.
“Um excelente professor, uma pessoa ímpar, calmo, educado e sempre disposto a ajudar nos momentos difíceis. Parece que Deus quer ao Seu lado pessoas assim”, escreveu a amiga Sonia Carvalho.
A professora Fabíola Maciel Saldão também prestou homenagem ao educador e lembrou da importância dele em sua trajetória profissional.
“Me ajudou tanto no meu início. Calmo, gostava de conversa e tão conhecedor das políticas públicas da Educação. Que sua passagem seja tranquila”, afirmou.
Velório e sepultamento em Jacareí
O velório do professor Claudemir será realizado neste domingo (13), em Jacareí. A cerimônia acontece das 10h às 14h, na Sala Milão da Organização Campo das Oliveiras, localizada na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro.
Após o velório, o cortejo seguirá para o Cemitério Municipal Campo da Saudade, no bairro Avareí, onde será realizado o sepultamento.
Claudemir deixa familiares, amigos, colegas de profissão e uma geração de alunos que guardam na memória a trajetória de um professor lembrado pelo compromisso com a Educação e pelo carinho no relacionamento com os estudantes.