A morte do professor Claudemir Donizeti Sant’Ana Theodoro, aos 61 anos, deixou alunos, colegas, amigos e familiares consternados em Jacareí e no Vale do Paraíba. O educador, conhecido pela dedicação à Educação e pela relação próxima com os estudantes, morreu neste sábado (12).

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Ao longo da carreira, construiu uma trajetória marcada pelo ensino da Matemática e pelo vínculo com diferentes gerações de alunos.