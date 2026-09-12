12 de setembro de 2026
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VAGAS DE EMPREGO

PAT abre 57 vagas para novo restaurante em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) abriu 57 vagas para um novo restaurante em Taubaté. O processo seletivo será realizado entre terça-feira (15) e sexta-feira (18) e reúne oportunidades em 13 funções, incluindo garçom, cozinheiro, operador de caixa, chapeiro e auxiliar de cozinha.

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Todas as vagas exigem experiência anterior na função e disponibilidade de horário.

Os candidatos interessados devem comparecer presencialmente ao PAT para retirar o encaminhamento para o processo seletivo. É necessário apresentar RG e Carteira de Trabalho.

O PAT de Taubaté funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Benedito da Silveira Moraes, 60, dentro da Rodoviária Nova.

Quais são as 57 vagas para o novo restaurante em Taubaté?

As oportunidades estão distribuídas entre áreas de cozinha, atendimento, bar, limpeza e operação de caixa.

O processo seletivo contempla os seguintes cargos:

  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de bar
  • Chapeiro
  • Líder de limpeza
  • Cozinheiro
  • Cumim
  • Líder de caixa
  • Garçom
  • Líder de bar
  • Pasteleiro
  • Operador de caixa
  • Saladeiro
  • Subchefe

O número de vagas disponível para cada função não foi informado. Ao todo, são 57 oportunidades de emprego.

Como participar da seleção do PAT?

Para participar, o candidato deve procurar o PAT de Taubaté durante o período do processo seletivo, entre 15 e 18 de setembro, e apresentar RG e Carteira de Trabalho.

No atendimento, será feito o encaminhamento para a seleção do novo restaurante.

Como todas as funções exigem experiência anterior, é importante que o candidato tenha histórico profissional compatível com o cargo pretendido. Também é necessário ter disponibilidade de horário.

Onde fica o PAT de Taubaté?

O PAT está localizado dentro da Rodoviária Nova de Taubaté, na Rua Benedito da Silveira Moraes, nº 60.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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