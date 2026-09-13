"Responda pra mim: também te amo, mãe." O apelo emocionante de Kátia Santos ao se despedir do filho, o vendedor de carros Fábio Magalhães Júnior, sintetizou a comoção que tomou conta de Taubaté e do Vale do Paraíba nos últimos dias. O jovem faleceu na última quinta-feira (10), aos 30 anos. A causa da morte não foi informada.

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Em postagem nas redes sociais, Kátia relembrou os últimos momentos ao lado do filho. "Hoje quero lembrar de você assim, meu filho. O 1º pagode juntinho. Meu encrenca, meu ciumento, o homem da minha vida. Não sei como suportar essa dor imensa em meu peito", desabafou.

Vazio no trabalho e carinho dos colegas