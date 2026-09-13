"Responda pra mim: também te amo, mãe." O apelo emocionante de Kátia Santos ao se despedir do filho, o vendedor de carros Fábio Magalhães Júnior, sintetizou a comoção que tomou conta de Taubaté e do Vale do Paraíba nos últimos dias. O jovem faleceu na última quinta-feira (10), aos 30 anos. A causa da morte não foi informada.
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Em postagem nas redes sociais, Kátia relembrou os últimos momentos ao lado do filho. "Hoje quero lembrar de você assim, meu filho. O 1º pagode juntinho. Meu encrenca, meu ciumento, o homem da minha vida. Não sei como suportar essa dor imensa em meu peito", desabafou.
Vazio no trabalho e carinho dos colegas
Além dos familiares, a equipe da loja de veículos XM Motors, onde Fábio atuava profissionalmente, prestou uma homenagem marcante ao colaborador. A loja ressaltou seu perfil carismático e brincalhão.
"Foi amigo, foi irmão, foi companhia de todos os dias. E, principalmente, foi aquele cara que conseguia arrancar risada até nos dias mais corridos", destacou a equipe da XM Motors em nota pública. "Seu jeito engraçado, suas histórias, suas brincadeiras e a sua presença vão deixar um vazio enorme por aqui."
Trajetória no esporte amador em Taubaté
Muito conhecido na comunidade local, Fábio nasceu em 23 de fevereiro de 1996 e teve uma forte relação com o futebol amador de Taubaté. Ele vestiu a camisa da Associação Esportiva Vila São Geraldo desde a infância, tornando-se campeão da Copa Renato Braga em 2014 e do Campeonato Amador de Taubaté em 2015.
A ligação familiar com a Vila São Geraldo vinha de berço, sendo neto de Terezinha Coli Corrêa, figura tradicional do bairro. O clube manifestou profundo pesar em nota: "Fábio faz parte da nossa história. Descanse em paz."