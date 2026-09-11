A Defesa Civil emitiu um alerta severo para as próximas horas devido à possibilidade de chuva forte, rajadas de vento intensas e queda de granizo em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O aviso orienta a população a permanecer em local seguro durante a passagem das tempestades.
O alerta também abrange o Vale do Paraíba, que está entre as regiões paulistas com previsão de chuva volumosa e ventos fortes nesta sexta-feira (11) e no sábado (12).
De acordo com o aviso, as condições meteorológicas são favoráveis à formação e intensificação de tempestades. Além da chuva forte, há possibilidade de descargas elétricas, rajadas de vento e granizo.
A instabilidade está associada à atuação de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical no Sul do país, que influencia as condições do tempo em São Paulo.
No Vale do Paraíba, a previsão também exige atenção para alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos, principalmente em áreas que já apresentam histórico de problemas durante períodos de chuva intensa.
Defesa Civil orienta população
Durante a ocorrência de tempestades, a recomendação é procurar um local fechado e seguro e evitar áreas abertas. A população deve ficar distante de árvores, postes, torres, estruturas metálicas, placas e coberturas que possam ser danificadas pelo vento.
Em caso de granizo, a orientação é permanecer protegido, longe de janelas. Também é importante não atravessar áreas alagadas, mesmo que a quantidade de água pareça pequena.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. Os alertas meteorológicos do Estado também podem ser recebidos gratuitamente por SMS pelo número 40199, mediante cadastro do CEP da área de interesse.