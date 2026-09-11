A Defesa Civil emitiu um alerta severo para as próximas horas devido à possibilidade de chuva forte, rajadas de vento intensas e queda de granizo em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O aviso orienta a população a permanecer em local seguro durante a passagem das tempestades.

O alerta também abrange o Vale do Paraíba, que está entre as regiões paulistas com previsão de chuva volumosa e ventos fortes nesta sexta-feira (11) e no sábado (12).

De acordo com o aviso, as condições meteorológicas são favoráveis à formação e intensificação de tempestades. Além da chuva forte, há possibilidade de descargas elétricas, rajadas de vento e granizo.