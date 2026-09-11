Duas jovens de 19 anos denunciaram à Polícia Militar que foram impedidas de deixar uma boate na noite de quinta-feira (10). Segundo as vítimas, elas perderam o ônibus que haviam comprado para retornar a Manaus após serem impedidas de sair do estabelecimento.

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O caso ocorreu em Cuiabá (MT). As duas jovens trabalhavam como garotas de programa na boate e, conforme o boletim de ocorrência, haviam sido contratadas pela proprietária do estabelecimento, de 31 anos, que teria custeado as despesas da viagem delas até a capital mato-grossense.