O São José visita o Comercial na tarde deste domingo (13), a partir das 16h, no estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista. Como tem melhor campanha, a Águia do Vale tem o direito de fazer o segundo confronto diante dos torcedores.
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Além disso, o Bafo ainda teve que disputar o play in (oitavas de final), enquanto o São José pulou esta fase por ter ficado em primeiro lugar no grupo 4. Assim, a equipe comandada pelo técnico Wilson Junior também ganhou o direito de uma ‘intertemporada’ de duas semanas, onde foi possível fazer ajustes no time.
Na última partida disputada, há três semanas, ficou no 0 a 0 em casa contra o São Caetano. E, apesar de garantir o primeiro lugar da chave com o placar, deixou o torcedor preocupado por uma atuação fraca, onde não conseguiu vencer um time que, no mata-mata, levou duas goleadas do Primavera de Indaiatuba.
Além disso, o São José reencontra o mesmo adversário que o eliminou o ano passado, com dois placares de 1 a 0. Na oportunidade, também nas quartas de final, a Águia chegou com favoritismo e melhor campanha, mas caiu para um rival mais fraco tecnicamente e com bem menos investimento.
Por tudo isso, o São José sabe que é importante avançar para a semifinal e seguir na briga pelo título inédito. Além, é claro, de brigar por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e voltar ao cenário nacional depois de dois anos.
E um resultado positivo logo mais dará a tranquilidade necessária para o jogo de volta, em São José dos Campos. Inclusive, neste sábado (12), a diretoria promoveu um treino aberto no Martins Pereira, como forma de aproximar o time dos torcedores.
Ficha técnica
Comercial
Lee; Ricardo, Paim, Cristopher e Balbino; Antonio, Gustavo Henrique, Matheus e Filipinho; Arcanjo e Robinho. Técnico: Raphael Pereira
São José
Rafael Puridade; Natan Masieiro, Euller, Wesley e Iury Capuriche; Otávio, Maurício e Fernando Neto; Tchê Tchê, Guilherme Santos e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Árbitro: Lucas Canetto Bellote. Local: estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Data: domingo, 13 de setembro de 2026. Horário: 16h