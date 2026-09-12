O São José visita o Comercial na tarde deste domingo (13), a partir das 16h, no estádio Francisco Palma Travassos, em Ribeirão Preto, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista. Como tem melhor campanha, a Águia do Vale tem o direito de fazer o segundo confronto diante dos torcedores.

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Além disso, o Bafo ainda teve que disputar o play in (oitavas de final), enquanto o São José pulou esta fase por ter ficado em primeiro lugar no grupo 4. Assim, a equipe comandada pelo técnico Wilson Junior também ganhou o direito de uma ‘intertemporada’ de duas semanas, onde foi possível fazer ajustes no time.