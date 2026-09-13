Um motociclista de 30 anos sofreu um acidente de trânsito no primeiro dia de trabalho como entregador, na manhã desta quarta-feira (9). Ele pilotava uma motocicleta quando bateu em um carro e foi lançado ao chão. O homem sofreu escoriações e dores pelo corpo.

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O acidente aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no cruzamento das ruas São João e Rui Barbosa, em frente ao Hospital Regional. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Daniel da Silva Ferreira havia acabado de conseguir o serviço e recebeu a motocicleta da empresa para iniciar as atividades.