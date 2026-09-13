Um motociclista de 30 anos sofreu um acidente de trânsito no primeiro dia de trabalho como entregador, na manhã desta quarta-feira (9). Ele pilotava uma motocicleta quando bateu em um carro e foi lançado ao chão. O homem sofreu escoriações e dores pelo corpo.
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O acidente aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no cruzamento das ruas São João e Rui Barbosa, em frente ao Hospital Regional. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Daniel da Silva Ferreira havia acabado de conseguir o serviço e recebeu a motocicleta da empresa para iniciar as atividades.
De acordo com o registro policial, Daniel chegou à empresa proprietária do veículo e pediu uma oportunidade de trabalho. Após a liberação da Honda CG 125 Fan KS, ele saiu para trabalhar. Pouco tempo depois, ocorreu a colisão.
O motociclista seguia pela Rua Rui Barbosa quando, no cruzamento com a Rua São João, bateu em um Hyundai HB20, conduzido por um homem de 63 anos.
Com o impacto, Daniel caiu no asfalto. Ele foi atendido e encaminhado ao hospital com escoriações e dores pelo corpo. Até o registro da ocorrência, permanecia em atendimento médico.
O motorista do carro contou aos policiais que tentava estacionar nas proximidades do hospital quando ocorreu a colisão. Ele não ficou ferido.
Os dois veículos tiveram danos. O HB20 apresentou avarias no para-choque dianteiro, nos faróis e em outras partes da carroceria. A motocicleta também teve o farol quebrado e outros estragos.
Agentes de trânsito da prefeitura prestaram os primeiros atendimentos no local. A ocorrência foi registrada por policiais do 1º Pelotão da 44ª Companhia da Polícia Militar.
O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, que deverá apurar as circunstâncias da colisão.