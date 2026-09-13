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FATALIDADE

Motociclista sofre acidente no primeiro dia de trabalho

Por Da Redação | Governador Valadares (MG)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Motociclista sofre acidente no primeiro dia de trabalho
Motociclista sofre acidente no primeiro dia de trabalho

Um motociclista de 30 anos sofreu um acidente de trânsito no primeiro dia de trabalho como entregador, na manhã desta quarta-feira (9). Ele pilotava uma motocicleta quando bateu em um carro e foi lançado ao chão. O homem sofreu escoriações e dores pelo corpo.

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O acidente aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no cruzamento das ruas São João e Rui Barbosa, em frente ao Hospital Regional. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Daniel da Silva Ferreira havia acabado de conseguir o serviço e recebeu a motocicleta da empresa para iniciar as atividades.

De acordo com o registro policial, Daniel chegou à empresa proprietária do veículo e pediu uma oportunidade de trabalho. Após a liberação da Honda CG 125 Fan KS, ele saiu para trabalhar. Pouco tempo depois, ocorreu a colisão.

O motociclista seguia pela Rua Rui Barbosa quando, no cruzamento com a Rua São João, bateu em um Hyundai HB20, conduzido por um homem de 63 anos.

Com o impacto, Daniel caiu no asfalto. Ele foi atendido e encaminhado ao hospital com escoriações e dores pelo corpo. Até o registro da ocorrência, permanecia em atendimento médico.

O motorista do carro contou aos policiais que tentava estacionar nas proximidades do hospital quando ocorreu a colisão. Ele não ficou ferido.

Os dois veículos tiveram danos. O HB20 apresentou avarias no para-choque dianteiro, nos faróis e em outras partes da carroceria. A motocicleta também teve o farol quebrado e outros estragos.

Agentes de trânsito da prefeitura prestaram os primeiros atendimentos no local. A ocorrência foi registrada por policiais do 1º Pelotão da 44ª Companhia da Polícia Militar.

O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares, que deverá apurar as circunstâncias da colisão.

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