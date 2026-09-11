Um homem foi condenado a 6 anos e 15 dias de prisão por matar um colega de trabalho com um martelo durante uma discussão em uma obra. O crime aconteceu em dezembro de 2018, mas o julgamento ocorreu agora. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
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O homicídio ocorreu em Belo Horizonte, no bairro Itapoã, na Região da Pampulha. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, André Luiz Ferreira Farias e Sandro Rafael de Lemos trabalhavam na mesma obra quando começaram a discutir por causa da quantidade de andaimes.
Durante o desentendimento, André atingiu Sandro com um martelo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu em 4 de dezembro de 2018, na Rua Dominica.
André foi condenado pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte. Durante o julgamento, os jurados rejeitaram a tese de legítima defesa apresentada pela defesa, mas reconheceram o homicídio privilegiado.
Com isso, a Justiça considerou que o réu agiu sob domínio de violenta emoção logo após uma provocação da vítima. Essa circunstância foi considerada na definição da pena.
Réu não participou do interrogatório
Na sentença, a juíza Maria Beatriz Fonseca da Costa Biasutti Silva também considerou outros fatores para estabelecer a pena. Entre eles, o fato de o crime ter deixado um adolescente de 14 anos órfão.
Por outro lado, a magistrada levou em conta a confissão espontânea do réu e o reconhecimento do homicídio privilegiado pelos jurados.
André não foi interrogado durante o julgamento porque estava em local incerto. Após o trânsito em julgado da condenação, ele deverá ser intimado para começar a cumprir a pena em regime semiaberto.
A decisão encerra, nesta etapa, o processo relacionado ao homicídio ocorrido durante a discussão entre os trabalhadores.