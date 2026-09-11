Um homem foi condenado a 6 anos e 15 dias de prisão por matar um colega de trabalho com um martelo durante uma discussão em uma obra. O crime aconteceu em dezembro de 2018, mas o julgamento ocorreu agora. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

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O homicídio ocorreu em Belo Horizonte, no bairro Itapoã, na Região da Pampulha. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, André Luiz Ferreira Farias e Sandro Rafael de Lemos trabalhavam na mesma obra quando começaram a discutir por causa da quantidade de andaimes.