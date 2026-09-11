11 de setembro de 2026
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VEIO AO MUNDO

Bebê nasce dentro de ambulância durante ida para hospital

Por Da Redação | Belo Oriente (MG)
| Tempo de leitura: 2 min
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Nova 381 / Divulgação
Bebê nasce dentro de ambulância durante ida para hospital
Bebê nasce dentro de ambulância durante ida para hospital

A viagem de um casal para o hospital terminou de forma inesperada nesta quinta-feira (11). A filha de Nádia Micaela Gomes, de 27 anos, e Walisson de Oliveira Dias nasceu dentro de uma ambulância, antes que os pais conseguissem chegar à unidade de saúde.

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O casal é de Belo Oriente (MG) e seguia pela BR-381 em direção ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, quando Nádia entrou em trabalho de parto. Walisson parou o carro próximo à base 03 do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por volta das 18h03, e pediu ajuda.

O chamado foi repassado ao Centro de Controle de Operações (CCO), que acionou uma equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Nádia foi colocada na ambulância às 18h04, e os profissionais iniciaram os procedimentos para o parto enquanto seguiam em direção ao hospital.

A equipe havia recebido a orientação de transportar a gestante até o Hospital Márcio Cunha. Walisson acompanhava a ambulância em seu carro.

No entanto, o trabalho de parto evoluiu rapidamente quando o veículo já estava na região do bairro Cariru. Os socorristas precisaram realizar o parto dentro da ambulância, no km 247 da BR-381, em Ipatinga.

Anaelise nasceu às 18h28, cerca de 25 minutos depois de a mãe ser colocada na unidade de resgate. Segundo Nádia, a bebê nasceu saudável, pesando 3,7 quilos.

Equipe realizou o parto na ambulância

De acordo com os profissionais que participaram da ocorrência, a equipe já havia preparado o kit parto e acompanhava os sinais vitais da gestante durante o deslocamento.

O atendimento contou com Douglas Reis Fernandes de Souza e os socorristas Luiz Filipe da Silva Marins e Alexia Giovana Barcelos da Silva.

Após o nascimento, mãe e filha receberam os cuidados necessários para a continuidade do atendimento. Nádia avaliou positivamente o trabalho dos socorristas.

“A equipe foi bastante prestativa. Recebi todos os cuidados. Minha filha nasceu saudável, com 3.700 kg”, relatou a mãe.

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