A viagem de um casal para o hospital terminou de forma inesperada nesta quinta-feira (11). A filha de Nádia Micaela Gomes, de 27 anos, e Walisson de Oliveira Dias nasceu dentro de uma ambulância, antes que os pais conseguissem chegar à unidade de saúde.

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O casal é de Belo Oriente (MG) e seguia pela BR-381 em direção ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, quando Nádia entrou em trabalho de parto. Walisson parou o carro próximo à base 03 do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por volta das 18h03, e pediu ajuda.