A viagem de um casal para o hospital terminou de forma inesperada nesta quinta-feira (11). A filha de Nádia Micaela Gomes, de 27 anos, e Walisson de Oliveira Dias nasceu dentro de uma ambulância, antes que os pais conseguissem chegar à unidade de saúde.
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O casal é de Belo Oriente (MG) e seguia pela BR-381 em direção ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, quando Nádia entrou em trabalho de parto. Walisson parou o carro próximo à base 03 do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por volta das 18h03, e pediu ajuda.
O chamado foi repassado ao Centro de Controle de Operações (CCO), que acionou uma equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Nádia foi colocada na ambulância às 18h04, e os profissionais iniciaram os procedimentos para o parto enquanto seguiam em direção ao hospital.
A equipe havia recebido a orientação de transportar a gestante até o Hospital Márcio Cunha. Walisson acompanhava a ambulância em seu carro.
No entanto, o trabalho de parto evoluiu rapidamente quando o veículo já estava na região do bairro Cariru. Os socorristas precisaram realizar o parto dentro da ambulância, no km 247 da BR-381, em Ipatinga.
Anaelise nasceu às 18h28, cerca de 25 minutos depois de a mãe ser colocada na unidade de resgate. Segundo Nádia, a bebê nasceu saudável, pesando 3,7 quilos.
Equipe realizou o parto na ambulância
De acordo com os profissionais que participaram da ocorrência, a equipe já havia preparado o kit parto e acompanhava os sinais vitais da gestante durante o deslocamento.
O atendimento contou com Douglas Reis Fernandes de Souza e os socorristas Luiz Filipe da Silva Marins e Alexia Giovana Barcelos da Silva.
Após o nascimento, mãe e filha receberam os cuidados necessários para a continuidade do atendimento. Nádia avaliou positivamente o trabalho dos socorristas.
“A equipe foi bastante prestativa. Recebi todos os cuidados. Minha filha nasceu saudável, com 3.700 kg”, relatou a mãe.