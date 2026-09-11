Um jovem de 21 anos morreu nesta quinta-feira (10), em Taubaté. Identificado nas publicações da família como Kaê, ele recebeu diversas homenagens de parentes e amigos nas redes sociais.
Nas mensagens, familiares relatam que o jovem enfrentava depressão. A mãe publicou um relato sobre a perda do filho e aproveitou a homenagem para chamar atenção para a gravidade da doença e para a necessidade de acolhimento e tratamento.
Em uma das publicações, ela destacou que a depressão pode não ser percebida pelas pessoas próximas e afirmou que espera que a história do filho possa servir de alerta para outras famílias.
Outros familiares também compartilharam fotografias e lembranças de Kaê. As homenagens recordam momentos ao lado de amigos e parentes, além de características como a alegria e o sorriso do jovem.
Velório e sepultamento
De acordo com as informações divulgadas pela família, o velório será realizado neste sábado (12), a partir das 10h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 1169, Vila Jaboticabeira, em Taubaté.
O sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Parque das Paineiras, na Rodovia Amador Bueno da Veiga, 4100-C, no bairro Flor do Vale, também em Taubaté.
Saúde mental
A depressão é uma condição de saúde que exige atenção profissional. Pessoas em sofrimento emocional podem apresentar mudanças de comportamento, isolamento ou desesperança, mas nem sempre há sinais facilmente perceptíveis.
Em situações de crise ou pensamentos suicidas, é possível buscar atendimento em serviços de saúde e entrar em contato gratuitamente com o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188, disponível 24 horas.