Um jovem de 21 anos morreu nesta quinta-feira (10), em Taubaté. Identificado nas publicações da família como Kaê, ele recebeu diversas homenagens de parentes e amigos nas redes sociais.

Nas mensagens, familiares relatam que o jovem enfrentava depressão. A mãe publicou um relato sobre a perda do filho e aproveitou a homenagem para chamar atenção para a gravidade da doença e para a necessidade de acolhimento e tratamento.

Em uma das publicações, ela destacou que a depressão pode não ser percebida pelas pessoas próximas e afirmou que espera que a história do filho possa servir de alerta para outras famílias.