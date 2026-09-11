A Justiça de São Paulo decidiu levar a júri popular o fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro, acusado de tentativa de feminicídio contra a então namorada, a médica Samira Khouri. Ele está preso desde julho de 2025, quando foi detido após a agressão.

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Em São Paulo, a decisão foi publicada na terça-feira (8) pela juíza Luiza Torggler Silva. Segundo o despacho, há elementos que indicam que Pedro agiu com intenção de matar. A magistrada também apontou qualificadoras como motivo fútil, meio cruel e recurso que teria dificultado a defesa da vítima.