O governo de São Paulo foi condenado a pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais a uma professora agredida por um aluno dentro de uma escola pública. A decisão foi mantida pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

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O caso aconteceu em Cubatão, no litoral paulista, em 2024, na Escola Estadual Deputado Waldomiro Mariano, conhecida como Parque dos Sonhos. Segundo o processo, um adolescente de 15 anos empurrou a professora depois de ser retirado da sala por conversar durante uma prova.