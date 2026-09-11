Uma aeronave avaliada em cerca de R$ 180 mil deverá ser alvo de investigação após a queda. O avião havia sido colocado em leilão eletrônico como parte de um processo relacionado à apreensão de bens vinculados a uma investigação sobre tráfico de drogas.

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Em Goiânia, a informação de que a aeronave teria partido da cidade ainda não permite confirmar a rota realizada. Isso porque não foi localizado, até o momento, um plano de voo que permita esclarecer o trajeto seguido antes do acidente.