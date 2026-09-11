11 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Aeronave de R$ 180 mil, ligada ao tráfico, cai e deixa 3 mortos

Por Da Redação | Goiânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Aeronave de R$ 180 mil, ligado ao tráfico, cai e deixa 3 mortos
Aeronave de R$ 180 mil, ligado ao tráfico, cai e deixa 3 mortos

Uma aeronave avaliada em cerca de R$ 180 mil deverá ser alvo de investigação após a queda. O avião havia sido colocado em leilão eletrônico como parte de um processo relacionado à apreensão de bens vinculados a uma investigação sobre tráfico de drogas.

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Em Goiânia, a informação de que a aeronave teria partido da cidade ainda não permite confirmar a rota realizada. Isso porque não foi localizado, até o momento, um plano de voo que permita esclarecer o trajeto seguido antes do acidente.

As autoridades responsáveis pelo caso deverão apurar as circunstâncias da queda, além de trabalhar na identificação das vítimas e na verificação da situação documental da aeronave.

A investigação também deverá analisar a procedência do avião e as condições em que ele era utilizado antes da queda. Esses levantamentos poderão ajudar a esclarecer a origem e o destino da aeronave, além de estabelecer a sequência de acontecimentos que levou ao acidente.

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