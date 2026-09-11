ROSANGELA SOARES VIEIRA DOS ANJOS
Idade: 57
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Idade: 77
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 12/09/2026 das 07:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/09/2026 13:00
IRMA MARCONDES CAVALCANTE CARLOS
Idade: 47
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/09/2026 10:00
JOÃO LUIZ ANDRÉ ROUSSILLE
Idade: 69
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 11/09/2026 das 17:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 12/09/2026 09:00
JOÃO BRAZ VALIM
Idade: 72
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 11/09/2026 das 14:00 às 08:30
Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE PIQUETE/SP - 12/09/2026 07:00
IZABEL PELETEIRO GALVÃO
Idade: 94
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 11/09/2026 das 14:00 às 17:00
Sepultamento:
CEMITERIO PAROQUIAL / ITAJUBA - MG - 11/09/2026 17:00
EDSON ROBERTO DOS SANTOS
Idade: 46
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 16:45
LUCAS THOMAZ SANTOS CAMPOS
Idade: 35
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/09/2026 16:30
ANTONIO CARLOS PINTO
Idade: 78
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. JARDIM DA SAUDADE/ANDRELANDIA-MG - 11/09/2026 16:30
JOSE RONI DOS SANTOS
Idade: 84
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 16:30
JOSEFA DE SOUZA
Idade: 97
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 10/09/2026 das 22:00 às 16:00
Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 11/09/2026 16:00
JORGE CARLOS DE JESUS
Idade: 61
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. DA SAUDADE/SAO MIGUEL PAULISTA/SP - 11/09/2026 16:00
NATIMORTO (MARIA JULIA SILVA BRAZ MOREIRA)
Idade: 0
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 16:00
JACIRA IVO RIBEIRO DA COSTA
Idade: 74
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 11/09/2026 das 09:30 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 15:30
JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO
Idade: 37
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 15:30
MARIA ROSA VIEIRA MORAES
Idade: 77
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 15:00
JARBAS DIAS FERREIRA
Idade: 104
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 11/09/2026 das 10:30 às 15:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/09/2026 15:00
KAZUO KODAIRA
Idade: 79
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/09/2026 13:00
VALDIR AMANCIO DA SILVA
Idade: 70
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 11/09/2026 das 07:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/09/2026 13:00
LUIZA APARECIDA SCHEMY DE FARIA
Idade: 82
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 11/09/2026 11:00
REGINA MARIA DE OLIVEIRA CLEMENTE
Idade: 75
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 11/09/2026 das 07:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 10:30
ANTONIO MARIA ROMÃO
Idade: 66
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 10/09/2026 das 20:30 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 10:00
CATIA SILENE DA SILVA
Idade: 50
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 09:30
VITALINO SILVA
Idade: 80
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 09:00
JOÃO MARTINS DO AMARAL
Idade: 72
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 10/09/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/09/2026 09:00