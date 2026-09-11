11 de setembro de 2026
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Rosângela morre aos 57 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Rosângela morre aos 57 anos; veja notas de falecimento em SJC
Rosângela morre aos 57 anos; veja notas de falecimento em SJC

ROSANGELA SOARES VIEIRA DOS ANJOS

Idade: 57
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE ILHABELA/SP - 12/09/2026 17:00

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NAHIR DOS SANTOS SILVA

Idade: 77
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 12/09/2026 das 07:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/09/2026 13:00

IRMA MARCONDES CAVALCANTE CARLOS

Idade: 47
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 12/09/2026 10:00

JOÃO LUIZ ANDRÉ ROUSSILLE

Idade: 69
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 11/09/2026 das 17:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 12/09/2026 09:00

JOÃO BRAZ VALIM

Idade: 72
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 11/09/2026 das 14:00 às 08:30

Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE PIQUETE/SP - 12/09/2026 07:00

IZABEL PELETEIRO GALVÃO

Idade: 94
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 11/09/2026 das 14:00 às 17:00

Sepultamento:
CEMITERIO PAROQUIAL / ITAJUBA - MG - 11/09/2026 17:00

EDSON ROBERTO DOS SANTOS

Idade: 46
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 16:45

LUCAS THOMAZ SANTOS CAMPOS

Idade: 35
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/09/2026 16:30

ANTONIO CARLOS PINTO

Idade: 78
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. JARDIM DA SAUDADE/ANDRELANDIA-MG - 11/09/2026 16:30

JOSE RONI DOS SANTOS

Idade: 84
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 16:30

JOSEFA DE SOUZA

Idade: 97
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 10/09/2026 das 22:00 às 16:00

Sepultamento:
CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTISSIMO) CENTRO/SJC - 11/09/2026 16:00

JORGE CARLOS DE JESUS

Idade: 61
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. DA SAUDADE/SAO MIGUEL PAULISTA/SP - 11/09/2026 16:00

NATIMORTO (MARIA JULIA SILVA BRAZ MOREIRA)

Idade: 0
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 16:00

JACIRA IVO RIBEIRO DA COSTA

Idade: 74
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 11/09/2026 das 09:30 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 15:30

JÚLIO CÉSAR NASCIMENTO

Idade: 37
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 15:30

MARIA ROSA VIEIRA MORAES

Idade: 77
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 15:00

JARBAS DIAS FERREIRA

Idade: 104
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 11/09/2026 das 10:30 às 15:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/09/2026 15:00

KAZUO KODAIRA

Idade: 79
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/09/2026 13:00

VALDIR AMANCIO DA SILVA

Idade: 70
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 11/09/2026 das 07:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 11/09/2026 13:00

LUIZA APARECIDA SCHEMY DE FARIA

Idade: 82
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 11/09/2026 11:00

REGINA MARIA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Idade: 75
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 11/09/2026 das 07:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 10:30

ANTONIO MARIA ROMÃO

Idade: 66
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 10/09/2026 das 20:30 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 10:00

CATIA SILENE DA SILVA

Idade: 50
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 11/09/2026 09:30

VITALINO SILVA

Idade: 80
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 11/09/2026 09:00

JOÃO MARTINS DO AMARAL

Idade: 72
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 10/09/2026 das 18:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 11/09/2026 09:00

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