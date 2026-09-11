O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu, nesta sexta-feira (11), a retirada de sigilos relacionados às investigações envolvendo o Banco Master.

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Em entrevista a OVALE durante passagem por Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, Alckmin afirmou que a população quer transparência e acesso às informações sobre o caso.