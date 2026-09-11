O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu, nesta sexta-feira (11), a retirada de sigilos relacionados às investigações envolvendo o Banco Master.
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Em entrevista a OVALE durante passagem por Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, Alckmin afirmou que a população quer transparência e acesso às informações sobre o caso.
Questionado sobre as recentes decisões envolvendo a quebra ou manutenção de sigilos e se poderia haver motivação política nas medidas relacionadas ao banco, o vice-presidente evitou avaliar eventuais interesses políticos no caso.
Alckmin, porém, sustentou que informações devem ser tornadas públicas sempre que isso for necessário para esclarecer fatos de interesse da sociedade.
“Eu não vou entrar em questões de subjetividade, se tem interesse, não tem interesse. O que nós defendemos é que se tire o sigilo de tudo. O que a população quer é transparência, quer a verdade”, afirmou.
O vice-presidente também mencionou decisões recentes do STF (Supremo Tribunal Federal) e avaliou que houve avanços nas discussões relacionadas à transparência e às investigações.
Caso Master entra no debate eleitoral
A manifestação de Alckmin ocorre em meio ao avanço das discussões sobre o Banco Master e às repercussões políticas do caso.
O tema passou a integrar o ambiente eleitoral de 2026, em um cenário no qual diferentes grupos políticos buscam associar adversários às investigações ou cobrar explicações sobre os desdobramentos do episódio.
Alckmin evitou, no entanto, antecipar uma avaliação sobre possíveis impactos do caso nas eleições. Para o vice-presidente, o ponto central deve ser a transparência das informações e o esclarecimento dos fatos.
Haddad cumpre agenda no Vale
A passagem de Fernando Haddad (PT) pelo Vale do Paraíba começou em Aparecida, onde o ex-ministro tinha encontro previsto com o arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, além de uma entrevista em uma rádio local.
Candidato ao governo de São Paulo, Haddad seguiu à tarde para Pindamonhangaba. Na cidade, participou de um ato político com militantes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.
A presença de Alckmin reforçou a mobilização do grupo político na região durante a agenda de campanha.
Do outro lado da disputa, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve nesta sexta-feira em São José dos Campos para compromissos políticos.
As agendas simultâneas colocaram novamente o Vale do Paraíba no centro da disputa pelo governo de São Paulo nas eleições de 2026.