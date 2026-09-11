O ex-ministro Fernando Haddad afirmou nesta sexta-feira (11) que o campo progressista não pode aceitar o que chamou de “tempo perdido” pelo Brasil em áreas como saúde, educação e segurança, em referência ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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A declaração foi feita durante ato político em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, onde Haddad se reuniu com militantes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.