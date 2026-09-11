O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta sexta-feira (11) que estão em andamento os preparativos para a implantação da terceira e da quarta faixas da rodovia Presidente Dutra no trecho entre São José dos Campos e Aparecida. Segundo ele, o investimento previsto é de R$ 500 milhões, e as obras dependem agora apenas do licenciamento ambiental.
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A declaração foi dada durante a passagem de Alckmin por Pindamonhangaba, onde ele acompanhou a agenda do ex-ministro Fernando Haddad (PT), que é candidato ao governo de São Paulo.
Natural de Pindamonhangaba, o vice-presidente destacou que a ampliação da rodovia é uma das principais intervenções previstas para reduzir os congestionamentos e aumentar a segurança no trecho.
“Estamos trabalhando para rapidamente termos as obras na Dutra, terceira e quarta faixa entre São José dos Campos e Aparecida. São R$ 500 milhões de investimento. Só falta o licenciamento ambiental para as obras começarem”, afirmou.
De acordo com Alckmin, a inclusão das novas faixas não estava prevista no contrato original da concessão da rodovia. O governo, porém, conseguiu incorporar a intervenção ao conjunto de obras previstas para a região.
O trecho entre São José dos Campos e Aparecida é marcado por intenso movimento de veículos, especialmente em períodos de feriados e durante o calendário do turismo religioso. Para Alckmin, a ampliação deve ajudar a desafogar o trânsito e reduzir o número de acidentes.
Além da terceira e quarta faixas, o vice-presidente citou outra obra de impacto regional: o Caminho do Romeiro, projeto que prevê uma via segregada para peregrinos entre a região de Guarulhos e Aparecida.
Segundo Alckmin, o projeto terá 134 quilômetros de extensão e deverá contribuir para aumentar a segurança de quem percorre o trajeto a pé até o Santuário Nacional. Ele relacionou a obra ao crescimento do turismo religioso em Aparecida, que, segundo o vice-presidente, já recebe cerca de 13 milhões de romeiros.
Combate ao crime organizado
Na entrevista a OVALE, Alckmin também foi questionado sobre segurança pública e o avanço das organizações criminosas, especialmente diante da posição estratégica do Vale do Paraíba nas rotas do tráfico de drogas.
O vice-presidente defendeu a continuidade das ações de combate ao crime organizado e citou a Operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, que investigou um esquema bilionário envolvendo o setor de combustíveis e organizações criminosas.
Para Alckmin, operações desse tipo precisam ser permanentes e atingir também as estruturas financeiras utilizadas pelo crime organizado.
Investigação do Master
Alckmin também comentou as discussões envolvendo a retirada de sigilos e as investigações relacionadas ao Banco Master. Questionado se haveria componente político nas decisões recentes e se o caso poderia influenciar as eleições, ele evitou fazer uma avaliação sobre interesses políticos.
O vice-presidente, porém, defendeu que os sigilos sejam retirados sempre que houver necessidade de esclarecer fatos de interesse público.
“Eu não vou entrar em questões de subjetividade, se tem interesse, não tem interesse. O que nós defendemos é que se tire o sigilo de tudo. O que a população quer é transparência, quer a verdade”, afirmou.
Alckmin também citou decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e avaliou que houve avanço na discussão sobre transparência e investigação.
Inflação e preço dos alimentos
Alckmin, que também foi ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foi questionado por OVALE sobre o aumento do custo de vida e o impacto dos preços dos alimentos nas eleições.
Ele destacou a divulgação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de agosto, que registrou deflação de 0,32%, ou seja, queda média dos preços no período.
Segundo Alckmin, a redução dos preços dos alimentos ajudou no resultado. Ele afirmou ainda que a inflação acumulada em 12 meses estava em 4,2%, abaixo do teto da meta, de 4,5%.
O vice-presidente também citou a saída de milhões de brasileiros do chamado mapa da fome e disse esperar que as condições climáticas contribuam para uma nova redução dos preços dos alimentos.
Haddad no Vale
A passagem de Haddad pelo Vale do Paraíba começou em Aparecida, onde o ex-ministro tinha encontro previsto com o arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva, além de uma entrevista em uma rádio local.
À tarde, o petista seguiu para Pindamonhangaba, onde participou de um ato político com militantes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. A presença de Alckmin na cidade reforçou a agenda do grupo político na região.
Enquanto isso, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumpriu agenda política nesta sexta-feira em São José dos Campos, em uma movimentação que também colocou o Vale do Paraíba no centro da disputa eleitoral paulista.