O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou nesta sexta-feira (11) que estão em andamento os preparativos para a implantação da terceira e da quarta faixas da rodovia Presidente Dutra no trecho entre São José dos Campos e Aparecida. Segundo ele, o investimento previsto é de R$ 500 milhões, e as obras dependem agora apenas do licenciamento ambiental.

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A declaração foi dada durante a passagem de Alckmin por Pindamonhangaba, onde ele acompanhou a agenda do ex-ministro Fernando Haddad (PT), que é candidato ao governo de São Paulo.