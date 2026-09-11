Um corpo foi localizado embaixo do viaduto da Avenida dos Astronautas, em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (11). A vítima seria uma pessoa em situação de rua que habitava a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), socorristas da concessionária CCR RioSP e peritos da Polícia Civil estiveram no local para prestar atendimento e iniciar os procedimentos de perícia. Não foi informado o sexo ou a identidade.