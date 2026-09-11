11 de setembro de 2026
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MORADOR DE RUA

Corpo é encontrado embaixo de viaduto em SJC; VEJA O VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um corpo foi localizado embaixo do viaduto da Avenida dos Astronautas, em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (11). A vítima seria uma pessoa em situação de rua que habitava a região. 

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Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), socorristas da concessionária CCR RioSP e peritos da Polícia Civil estiveram no local para prestar atendimento e iniciar os procedimentos de perícia. Não foi informado o sexo ou a identidade.

O corpo foi periciado no local antes de ser removido para o IML (Instituto Médico Legal), onde exames apontarão a causa exata da morte e auxiliarão na identificação oficial da vítima. 

As autoridades investigam as circunstâncias do óbito e o caso segue sob acompanhamento policial na cidade.

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