Setembro de 2026 — A Artesano Urbanismo chega a São José dos Campos com o empreendimento Artesano São José dos Campos, localizado no bairro Urbanova, com lançamento no final de 2027 e obras em 2028. A área, conhecida regionalmente por conexões históricas com propriedades da família Davoli, promete manter o padrão de urbanismo sustentável e regenerativo da marca.

O projeto do empreendimento Artesano São José dos Campos foi concebido com foco na preservação ambiental e na integração entre desenvolvimento urbano e natureza. Entre os principais diferenciais estão a destinação de 42,66% da área para áreas verdes e de preservação permanente, além de 56% de área permeável, contribuindo para a conservação ambiental da região.

“O empreendimento prevê a implantação de um parque público linear às margens do Rio Paraíba do Sul, ampliando o acesso da população a um importante patrimônio ambiental da cidade e fortalecendo a conexão entre áreas verdes previstas no Plano Diretor”, afirma Marcelo Willer, arquiteto e sócio da Artesano Urbanismo.

A Artesano Urbanismo reafirma seu compromisso com a transparência, o diálogo com a sociedade e o desenvolvimento urbano responsável durante o processo de licenciamento ambiental do futuro Loteamento Artesano São José dos Campos, que possui processo próprio de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, e foi submetido à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), desenvolvidos ao longo de dois anos por equipe técnica multidisciplinar.

Durante audiência pública realizada na cidade, além das discussões relacionadas ao projeto, foram levantadas questões referentes à ocupação do banhado e à futura ligação viária da região. A empresa esclarece que a área do loteamento não faz parte do banhado, e que esses temas possuem natureza distinta e não fazem parte do licenciamento ambiental do empreendimento. "O debate público é fundamental e deve ser valorizado. No entanto, é importante que as análises sejam conduzidas com base em informações técnicas, nos estudos ambientais e no processo legal de licenciamento", afirma Willer.





- área do loteamento

“Os levantamentos incluíram análises geológicas, hidrológicas, de fauna, flora e do lençol freático, utilizando inclusive piezômetros para caracterização da área, demonstrando que as áreas destinadas à implantação do projeto não apresentam características de banhado”, complementa.

Além disso, o Instituto Artesano apoia iniciativas de educação ambiental e valorização do Rio Paraíba do Sul, como os passeios ecológicos realizados em parceria com lideranças locais, que incentivam o conhecimento, a preservação e o uso sustentável desse importante patrimônio natural.

Dentre as ações, está o Passeio Ecológico no Urbanova, organizado pelo atleta joseense Pedro Oliva e o fotógrafo Ricardo Martins, lançado em 2025, que levam a população a conhecer o Rio Paraíba do Sul. O projeto acontece quatro vezes ao ano, é guiado por Pedro Oliva, que durante o percurso conta a história do Rio Paraíba do Sul e educação ambiental. A próxima edição será realizada nos dias 26 e 27 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo instagram: @passeioecologicourbanova

“O empreendimento já apresenta um grande ganho para a região com o parque público linear do Rio Paraíba do Sul que fará a conexão entre parques já estabelecidos no Plano Diretor. Além disso, a área recebeu reflorestamento de 4000 árvores (conforme aprovações municipais), além do aumento significativo da vegetação nativa e o enriquecimento de áreas próximas trará ganhos ambientais importantes para o ecossistema”, afirma Mônica Picavea, Diretora Presidente do Instituto Artesano.

Segundo ela, a população passará a ter acesso a um ativo ambiental importante que atualmente fica em área privada. Isso pode fomentar investimentos para implementar um plano antigo da Secretaria de Meio Ambiente que é o de utilizar o Rio Paraíba do Sul para esportes náuticos e mobilidade, isto não existe em nenhum outro parque da cidade.

O compromisso da Artesano Urbanismo é desenvolver empreendimentos que conciliem qualidade de vida, responsabilidade ambiental e planejamento urbano, respeitando integralmente todas as etapas do licenciamento e mantendo diálogo transparente com a sociedade e os órgãos públicos.

A empresa busca redefinir o significado de viver em comunidade com projetos que transcendem o físico e deixam um legado vivo e duradouro para as pessoas e o meio ambiente, defendendo um conceito do urbanismo regenerativo, que vai além do empreendimento com um trabalho para compreender onde esse projeto está alocado, com um estudo não só da cidade, mas considerando desenho urbano, meio ambiente, bacia hidrográfica da região, e dinâmica social a partir de uma leitura aprofundada da paisagem, da topografia, da mobilidade e do uso cotidiano dos espaços públicos.

Durante o projeto e construção, é importante privilegiar espécies nativas no paisagismo com foco no retorno da flora e fauna original do ecossistema ao ambiente urbano da região, além de ter solos permeáveis para as águas da chuva, como trilha para pedestres com calçada de terra, dentre outros aspectos.

Sob a liderança de Renato de Albuquerque, Nuno Lopes Alves e Marcelo Willer, profissionais com mais de 50 anos de atuação e mais de 130 projetos entregues, a Artesano Urbanismo desenvolve iniciativas que estimulam qualidade de vida, fortalecem a convivência e contribuem para a regeneração dos espaços urbanos, guiadas pela inovação e pelo compromisso ambiental.

Sobre a Artesano Urbanismo

Desde sua fundação em 2017, Artesano Urbanismo se dedica a transformar o mercado imobiliário brasileiro, unindo tradição, experiência e inovação em cada projeto. Com pilares baseados em urbanismo regenerativo e qualidade, a marca se consolida como referência em urbanismo de alto padrão.

Sobre os sócios da Artesano Urbanismo

Renato Albuquerque Engenheiro e arquiteto com 66 anos de trajetória, é um dos nomes mais respeitados na construção civil e no urbanismo brasileiro. Sócio-fundador da Albuquerque Takaoka, foi pioneiro em projetos como o Condomínio Ilhas do Sul e o conceito Alphaville, que introduziu o urbanismo sustentável no Brasil nos anos 1970, deixando um legado inovador e duradouro no setor.

Nuno Lopes Alves é advogado e empreendedor, cofundador da Alphaville Urbanismo em 1995, após parceria com Renato de Albuquerque, e foi essencial na expansão da empresa, que alcançou mais de 60 milhões de metros quadrados em 18 anos, transformando o mercado imobiliário brasileiro.

Marcelo Willer é arquiteto e urbanista com mestrado em História das Cidades, atuou como professor e desenvolveu projetos no Brasil e no exterior. Liderou a expansão da Alphaville Urbanismo como Diretor de Negócios e CEO entre 2000 e 2018.