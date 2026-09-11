Em visita a São José dos Campos nesta sexta-feira (11), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comentou sobre a divulgação da investigação da Polícia Federal envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Tarcísio declarou que não acredita no envolvimento do senador em esquemas ilícitos, mas defendeu que o caso seja apurado com total transparência e rigor.