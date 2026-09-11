Em visita a São José dos Campos nesta sexta-feira (11), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comentou sobre a divulgação da investigação da Polícia Federal envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Tarcísio declarou que não acredita no envolvimento do senador em esquemas ilícitos, mas defendeu que o caso seja apurado com total transparência e rigor.
“Eu não acredito que ele esteja [envolvido] e vamos esperar as investigações, né? Ele tem dado os esclarecimentos dele, tem muita coisa que precisa ser passada a limpo aí”, disse Tarcísio.
Flávio Bolsonaro é investigado pela PF no caso do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. O inquérito apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros possíveis crimes relacionados ao financiamento do longa.