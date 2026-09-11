O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (11), em São José dos Campos, que o projeto para o prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) está praticamente concluído.
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Segundo ele, a proposta prevê a extensão da rodovia em duas etapas, com a primeira chegando até Aparecida e a segunda seguindo até Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.
“Já investimos na questão do projeto. O projeto está praticamente pronto”, afirmou Tarcísio durante a agenda na cidade.
De acordo com o governador, a prioridade é iniciar as obras do primeiro trecho, entre o atual fim da Carvalho Pinto e Aparecida. A intenção, porém, é deixar todo o projeto preparado para permitir a continuidade da obra até Cachoeira Paulista.
Trem entre São José e São Paulo
Durante a fala, Tarcísio também destacou investimentos em transporte ferroviário como parte do pacote de mobilidade para o Vale do Paraíba. Uma das propostas citadas é a implantação de uma ligação ferroviária de passageiros entre São José dos Campos e São Paulo, por meio do TIC (Trem Intercidades).
O governador afirmou que o Estado já contratou investimentos para a extensão da Linha 13-Jade até Bonsucesso, na Grande São Paulo. A ideia é avançar posteriormente com um sistema de média velocidade, com trens capazes de atingir até 140 km/h, para conectar o Vale à capital paulista.
“É fundamental ligar o Vale do Paraíba, por ferrovia de passageiros, à nossa capital”, disse.
Linha Verde e SP-50
Tarcísio também citou a expansão da Linha Verde de São José dos Campos. Atualmente, o corredor liga a região sul ao centro da cidade. Segundo o governador, uma nova etapa deverá levar o sistema para a região leste, área apontada por ele como estratégica para o crescimento do município.
Outro projeto mencionado foi a rodovia SP-50, ligação entre o Vale do Paraíba e Minas Gerais. O governo estadual prevê intervenções na estrada como parte dos investimentos em infraestrutura regional.
Porto de São Sebastião
O governador também relacionou os investimentos rodoviários e ferroviários ao potencial logístico do Vale do Paraíba. Ele citou a conclusão dos contornos de Caraguatatuba e São Sebastião da Rodovia dos Tamoios e a importância da ligação entre a região e o Porto de São Sebastião.
Segundo Tarcísio, o porto poderá se transformar em um importante hub logístico para o Vale, enquanto o Aeroporto de São José dos Campos já apresenta crescimento no transporte de cargas.
Agenda em São José
Tarcísio iniciou a agenda em São José dos Campos por volta das 11h, com uma visita à Escola Estadual Roberto Burle Marx, na Vila Adriana. Na sequência, participou de uma caminhada com apoiadores na Praça João Mendes, conhecida como Praça do Sapo, na região central.
O governador encerrou a passagem pela cidade com um almoço com prefeitos e candidatos no Bar do Coronel, tradicional estabelecimento da região central.
Para Tarcísio, o conjunto de obras previstas — incluindo o prolongamento da Carvalho Pinto, os investimentos ferroviários, a expansão da Linha Verde, as intervenções na SP-50 e as melhorias logísticas — representa um pacote de infraestrutura para ampliar a mobilidade e o potencial econômico do Vale do Paraíba.