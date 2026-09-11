O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (11), em São José dos Campos, que o projeto para o prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) está praticamente concluído.

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Segundo ele, a proposta prevê a extensão da rodovia em duas etapas, com a primeira chegando até Aparecida e a segunda seguindo até Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.