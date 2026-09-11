O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (11), em São José dos Campos, que o Estado pretende ampliar o apoio aos municípios para fortalecer as GCMs (Guardas Civis Municipais) e os sistemas de monitoramento. A proposta inclui investimentos em equipamentos, linhas de crédito e integração das câmeras municipais ao Muralha Paulista.

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Durante a agenda na cidade, Tarcísio afirmou que os indicadores criminais vêm apresentando queda na região do Vale do Paraíba. Segundo ele, a redução envolve crimes como homicídio, latrocínio, roubo de carga e roubo de veículos.