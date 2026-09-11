O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (11), em São José dos Campos, que o Estado pretende ampliar o apoio aos municípios para fortalecer as GCMs (Guardas Civis Municipais) e os sistemas de monitoramento. A proposta inclui investimentos em equipamentos, linhas de crédito e integração das câmeras municipais ao Muralha Paulista.
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Durante a agenda na cidade, Tarcísio afirmou que os indicadores criminais vêm apresentando queda na região do Vale do Paraíba. Segundo ele, a redução envolve crimes como homicídio, latrocínio, roubo de carga e roubo de veículos.
O governador também destacou a ampliação do sistema Muralha Paulista, que, segundo ele, já recebe imagens de câmeras de concessionárias de rodovias e de empresas privadas. A intenção é integrar também os equipamentos instalados pelas prefeituras.
“Vamos investir com eles no fortalecimento das Guardas Civis Municipais. A Guarda Civil Municipal hoje tem um papel fundamental na segurança pública”, afirmou Tarcísio.
De acordo com o governador, o Estado pretende equipar as guardas municipais em parceria com as prefeituras. Ele citou ainda a possibilidade de utilização de linhas de crédito da Desenvolve São Paulo para a aquisição de equipamentos.
Monitoramento
Outra frente anunciada por Tarcísio é o apoio aos municípios que ainda não possuem sistemas próprios de monitoramento. A ideia é auxiliar na implantação das estruturas e, posteriormente, conectá-las ao Muralha Paulista.
O governador afirmou que o Estado prepara um edital para a compra de câmeras destinadas à ampliação do sistema de segurança pública em todo o território paulista. Na RMVale, o edital para a aquisição de 350 câmeras foi suspenso no final de 2023 e deve ser relançado até o final do ano.
Tarcísio disse que o governo pretende elevar de 126 mil para 160 mil o número de câmeras e sensores integrados ao sistema. Os equipamentos deverão utilizar recursos como reconhecimento facial, leitura de placas e ferramentas de análise por inteligência artificial.
As informações deverão ser concentradas no futuro Centro de Inteligência e Inovação em Segurança Pública, que, segundo o governador, funcionará como um centro de integração das diferentes estruturas de monitoramento.
Além dos investimentos em tecnologia e equipamentos, Tarcísio afirmou que o Estado continuará ampliando o efetivo das forças de segurança e discutirá com a Polícia Militar a necessidade de criação ou reforço de unidades em determinadas regiões.
Agenda em São José
Tarcísio iniciou a agenda em São José dos Campos por volta das 11h, com uma visita à Escola Estadual Roberto Burle Marx, na Vila Adriana. Na sequência, participou de uma caminhada com apoiadores na Praça João Mendes, conhecida como Praça do Sapo, na região central.
O governador encerrou a agenda com um almoço com prefeitos e candidatos no Bar do Coronel, tradicional estabelecimento da região central da cidade.
Durante a passagem por São José dos Campos, Tarcísio também foi questionado sobre o cenário político nacional e sobre investigações envolvendo aliados e integrantes do campo político ao qual está ligado.
Ao comentar a segurança pública, o governador afirmou que a realidade do Vale do Paraíba é diferente da encontrada no início de sua gestão.
“Percebam, a realidade do Vale do Paraíba já é outra em relação àquela que nós encontramos quando nós chegamos”, declarou.