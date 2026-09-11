11 de setembro de 2026
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ANTONIA MARIA

Campinas Decor revela endereços da Mostra 2027

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Fotos: Divulgação
Campinas Decor revela endereços da Mostra 2027
Campinas Decor revela endereços da Mostra 2027

A 29ª Campinas Decor começa a ganhar forma a partir de dois endereços de grande relevância para a cidade: o Prédio de Letras da PUC-Campinas e a Sinagoga de Campinas, que receberão os ambientes da próxima edição da mostra, em 2027. A apresentação antecipada dos espaços a profissionais da imprensa e nomes ligados às redes sociais também marca o início de uma preparação que envolve arquitetura, interiores, paisagismo e muitos detalhes antes da abertura ao público.

De 14 de maio a 11 de julho, Campinas poderá acompanhar de perto como esses dois importantes edifícios serão ressignificados pelos profissionais participantes da mostra.

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