O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta sexta-feira (11), em São José dos Campos, a retirada de sigilos e a divulgação de informações relacionadas às investigações envolvendo o Banco Master e as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

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Durante agenda política na cidade, Tarcísio afirmou que o Brasil vive uma “exaustão ética” e que a população está cansada da falta de transparência e descrente das instituições.