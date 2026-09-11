Um caminhão se envolveu em um incidente e ficou atravessado na pista, bloqueando o tráfego no km 144 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (11). Segundo testemunhas, o veículo não chegou a capotar, mas ficou em posição de “L” e derramou resíduos e óleo sobre a pista.

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O tráfego foi interrompido no trecho antes da chegada de equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da CCR, que estão no local para atender à ocorrência e trabalhar na liberação da via. Não houve vítimas.