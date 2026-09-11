11 de setembro de 2026
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ACIDENTE

VEJA VÍDEO: Caminhão fica atravessado e bloqueia Dutra em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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@reporteraereosjc
Carreta ficou parada em 'L' e derrubou resíduos na pista
Carreta ficou parada em 'L' e derrubou resíduos na pista

Um caminhão se envolveu em um incidente e ficou atravessado na pista, bloqueando o tráfego no km 144 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (11). Segundo testemunhas, o veículo não chegou a capotar, mas ficou em posição de “L” e derramou resíduos e óleo sobre a pista. 

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O tráfego foi interrompido no trecho antes da chegada de equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da CCR, que estão no local para atender à ocorrência e trabalhar na liberação da via. Não houve vítimas.

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