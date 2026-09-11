O Viapol Vôlei São José entra em quadra neste sábado (12) em busca de recuperação no Campeonato Paulista de Vôlei. A equipe enfrenta o Itaquá Vôlei Mania, às 19h, pela quarta rodada da competição, em duelo que pode mexer diretamente com a parte de cima da classificação.

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A partida será disputada no ginásio da ADC Embraer, em São José dos Campos, onde o time joseense espera contar com o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória no estadual. Atualmente, o Viapol ocupa a quarta colocação, com cinco pontos.