O Viapol Vôlei São José entra em quadra neste sábado (12) em busca de recuperação no Campeonato Paulista de Vôlei. A equipe enfrenta o Itaquá Vôlei Mania, às 19h, pela quarta rodada da competição, em duelo que pode mexer diretamente com a parte de cima da classificação.
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A partida será disputada no ginásio da ADC Embraer, em São José dos Campos, onde o time joseense espera contar com o apoio da torcida para conquistar mais uma vitória no estadual. Atualmente, o Viapol ocupa a quarta colocação, com cinco pontos.
Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Ilhabela atuando fora de casa, por 3 a 0. O resultado interrompeu a sequência positiva do time, que agora busca retomar o caminho das vitórias diante de um adversário que também briga por uma posição entre os primeiros colocados.
Do outro lado, o Itaquá Vôlei Mania aparece na quinta posição, com quatro pontos em dois jogos. A equipe estreou com derrota para o Sesi Bauru no tie-break, mas reagiu na rodada seguinte ao vencer o Guarulhos por 3 a 0.
O técnico Flávio Tavares espera um confronto equilibrado e destacou a importância de o Viapol São José impor seu ritmo desde os primeiros pontos.
“Será um confronto muito difícil, a equipe do Itaquá montou um bom elenco e já tem demonstrado isso em quadra nestes primeiros jogos. Temos que buscar colocar o nosso ritmo desde o início para controlar as ações e sair com a vitória para nos manter na parte de cima da tabela”, afirmou o treinador.
Ingressos para Viapol Vôlei São José x Itaquá
Os ingressos para a partida estão disponíveis pela internet. O valor da arquibancada é de R$ 20, enquanto a meia-entrada solidária custa R$ 10, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível.
A modalidade solidária está limitada a 40% da carga total de ingressos. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social.
Crianças com menos de quatro anos não pagam ingresso, desde que estejam acompanhadas por um adulto pagante. Também há opção de cadeira especial por R$ 80.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: Comprar ingressos para Viapol Vôlei São José x Itaquá
Serviço
Campeonato Paulista – 4ª rodada
Jogo: Viapol Vôlei São José x Itaquá Vôlei Mania
Data: sábado (12)
Horário: 19h
Local: Ginásio da ADC Embraer
Ingressos: acesse o site de vendas
Transmissão: YouTube do Canal SP Vôlei