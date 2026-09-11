11 de setembro de 2026
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ESPORTE

Passeio ciclístico é adiado por previsão de mau tempo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Passeio ciclístico terá largada no Parque Ribeirão Vermelho
Passeio ciclístico terá largada no Parque Ribeirão Vermelho

Devido à previsão de mau tempo, o passeio ciclístico programado para ocorrer neste sábado (12), em São José dos Campos, foi adiado para 20 de setembro de 2026. A largada, que seria no Parque da Cidade, será no Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova, às 8h.

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A atividade é gratuita e aberta ao público, contando com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos e recursos de segurança, como ambulância e equipe de trânsito.

O parque fica na avenida Maria de Lourdes Friggi, Urbanova, em São José dos Campos.

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