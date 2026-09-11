Devido à previsão de mau tempo, o passeio ciclístico programado para ocorrer neste sábado (12), em São José dos Campos, foi adiado para 20 de setembro de 2026. A largada, que seria no Parque da Cidade, será no Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova, às 8h.

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A atividade é gratuita e aberta ao público, contando com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos e recursos de segurança, como ambulância e equipe de trânsito.