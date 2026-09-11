Catia Silene da Silva, de 50 anos, morreu em São José dos Campos vítima de um ataque cardíaco, segundo o IML (Instituto Médico Legal).

A informação foi confirmada pelo delegado Neimar Camargo Mendes, chefe do setor de Homicídios da Polícia Civil, após a realização dos exames que analisaram o corpo da mulher, encontrada morta em uma via pública na zona norte. Havia suspeita de homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp