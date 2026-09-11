Luan Azevedo Lima, de 18 anos, foi preso nesta sexta-feira (11) após se apresentar à Polícia Civil e confessar ter matado a tiros o adolescente Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos.

Segundo a polícia, Luan alegou que cometeu o crime porque estaria sendo ameaçado pela vítima. O homicídio aconteceu na madrugada de 29 de agosto.

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