Luan Azevedo Lima, de 18 anos, foi preso nesta sexta-feira (11) após se apresentar à Polícia Civil e confessar ter matado a tiros o adolescente Kauã Vinícius Silva Pereira, de 16 anos, no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos.
Segundo a polícia, Luan alegou que cometeu o crime porque estaria sendo ameaçado pela vítima. O homicídio aconteceu na madrugada de 29 de agosto.
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Luan era procurado pela investigação e havia informações de que estaria em Itajubá (MG). Após diligências realizadas pela Polícia Civil, a defesa do suspeito entrou em contato com os investigadores e ele se apresentou nesta manhã em São José.
A prisão é temporária, por 30 dias, e foi decretada pela Justiça após representação da Delegacia de Homicídios, com concordância do Ministério Público. O investigado deverá ser encaminhado para uma unidade prisional de Caçapava.
Adolescente foi morto com tiros na cabeça e no pescoço
O crime aconteceu às 4h45 do dia 29 de agosto, na rua Manoel Meneses Leal, em frente ao Conjunto Residencial Galo Branco.
Kauã foi encontrado caído na via pública, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do pescoço. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom após moradores relatarem ter ouvido tiros.
Quando as equipes chegaram ao endereço, profissionais do Samu e agentes da Guarda Civil Municipal já estavam no local. A equipe médica constatou a morte do adolescente.
Segundo os primeiros relatos registrados pela polícia, um Volkswagen Gol prata passou pela região pouco antes dos disparos. Testemunhas disseram que ocupantes do veículo atiraram contra Kauã e fugiram em seguida.
O local foi preservado para o trabalho da perícia. Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida.
Suspeito diz ter sido ameaçado pela vítima
Em depoimento após se apresentar, segundo a Polícia Civil, Luan confessou a autoria dos disparos e afirmou que teria agido porque era ameaçado por Kauã.
A versão apresentada pelo investigado será analisada no decorrer da investigação. A polícia ainda trabalha para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio e identificar a participação de um segundo envolvido.
A Justiça havia determinado a prisão temporária de Luan justamente diante dos indícios apontados pela investigação de que ele seria um dos autores do crime. A medida também foi considerada necessária para o avanço das diligências.
Jovem já havia sido apreendido por disparo de arma
Segundo a Polícia Civil, Luan já havia sido apreendido anteriormente por uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo contra uma companhia da Polícia Militar no Jardim Diamante, em São José.
Na época, ele ainda era adolescente e respondia ao caso por meio de medida socioeducativa. Luan completou 18 anos no início deste ano.
A investigação da Delegacia de Homicídios continua para localizar a arma utilizada no assassinato e esclarecer a participação de um segundo suspeito.
A decisão judicial que determinou a prisão temporária também menciona informações de que pessoas poderiam estar sendo ameaçadas durante o andamento da apuração.