A Operação Comboio da Rodovia dos Tamoios (SP-099) foi desviada para a Serra Antiga após registros de acidentes na Serra Nova, na manhã desta sexta-feira (11). A mudança ocorre durante a operação de contingência adotada desde a noite de quinta-feira (10), quando o alto volume de chuva provocou a interdição do trecho de serra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A alteração foi registrada às 9h03. Com o desvio, os veículos passaram a utilizar temporariamente a Serra Antiga para seguir viagem. A interdição da Serra Nova ocorre entre os km 59,3 e 82, nos municípios de Paraibuna e Caraguatatuba.