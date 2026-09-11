O São José chega às quartas de final da Copa Paulista depois de um período sem jogos que serviu para o técnico Wilson Junior fazer ajustes no elenco. Com reforços incorporados ao grupo, a equipe aproveitou os últimos dias para trabalhar aspectos físicos, técnicos e táticos antes do primeiro duelo contra o Comercial.

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O confronto de ida acontece neste domingo (13), às 16h, fora de casa. Para Wilson Junior, o intervalo entre as partidas foi importante para aumentar o entrosamento dos jogadores e testar alternativas que podem ser utilizadas nesta reta decisiva da competição. Como a Águia do Vale avançou em primeiro lugar no grupo 4, foi direto para as quartas de final, sem precisar passar pelas oitavas.