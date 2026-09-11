O São José chega às quartas de final da Copa Paulista depois de um período sem jogos que serviu para o técnico Wilson Junior fazer ajustes no elenco. Com reforços incorporados ao grupo, a equipe aproveitou os últimos dias para trabalhar aspectos físicos, técnicos e táticos antes do primeiro duelo contra o Comercial.
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O confronto de ida acontece neste domingo (13), às 16h, fora de casa. Para Wilson Junior, o intervalo entre as partidas foi importante para aumentar o entrosamento dos jogadores e testar alternativas que podem ser utilizadas nesta reta decisiva da competição. Como a Águia do Vale avançou em primeiro lugar no grupo 4, foi direto para as quartas de final, sem precisar passar pelas oitavas.
“Conseguimos fazer alguns ajustes que nós achávamos pertinentes para essa fase e algumas variações também de jogo”, explicou o treinador. Segundo ele, a comissão técnica procurou aproveitar o período principalmente para integrar os atletas que chegaram recentemente.
Apesar dos benefícios, Wilson reconhece que ficar sem atuar também teve um ponto negativo. “Claro que tem só o lado negativo que foi de não estar jogando na competição, mas procuramos ver o lado mais positivo”, afirmou.
Agora, a preocupação está voltada para o Comercial. O treinador joseense espera uma partida equilibrada e destaca a força do adversário, especialmente quando atua como mandante.
“O jogo é muito difícil. O Comercial é difícil. Vem de duas batalhas, o time joga forte em casa, usa bem o fator mandante”, disse Wilson.
Por isso, o técnico considera fundamental que o São José mantenha alto nível de concentração durante os 90 minutos. A equipe estudou o adversário e chega para o primeiro jogo das quartas com a intenção de construir um resultado que permita decidir a classificação diante da torcida.
“Nós sabemos que temos que estar no nosso alto nível de desempenho, de concentração, para conseguirmos fazer um grande jogo e buscar um resultado”, afirmou.
Wilson Junior espera apoio da torcida
A torcida também foi lembrada pelo treinador antes da viagem para o confronto. O São José terá um treino aberto no sábado (12), oportunidade para os torcedores acompanharem de perto o elenco antes da partida.
Para Wilson, esse contato é especialmente importante para os jogadores que chegaram recentemente e ainda não conhecem a força da torcida joseense.
“É importante, até para os atletas que não conhecem a força da torcida do São José, estar mais perto, saber da responsabilidade que nós temos”, afirmou.
O objetivo, segundo o treinador, é voltar para casa com um placar que deixe o São José em boas condições para o segundo jogo. A decisão da vaga será no Martins Pereira, em São José dos Campos, onde Wilson espera encontrar o estádio cheio.
“Trazer um placar bacana para o segundo jogo em São José e lotar o Martins Pereira”, projetou. Por fim, o jogo de volta acontece no dia 19 de setembro, a partir das 19h, no Martins Pereira, em São José dos Campos.