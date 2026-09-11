São José dos Campos dá mais um passo na transformação de seu transporte público com a entrega de uma nova Estação de Carregamento Elétrico, na região sul. A estrutura amplia a capacidade de abastecimento dos ônibus elétricos e reforça a estratégia do município de construir uma mobilidade mais moderna, eficiente e sustentável.

Instalada em uma área de 12.800 m², a estação conta com 34 pontos de recarga distribuídos em 34 vagas. São 17 carregadores, cada um equipado com dois conectores, com potência de até 320 kW. A infraestrutura elétrica possui capacidade instalada de 4,5 MW, preparada para atender à expansão da frota elétrica do transporte coletivo.

O empreendimento recebeu investimento superior a R$ 12,7 milhões. Desse total, R$ 5,2 milhões foram destinados à infraestrutura elétrica e R$ 7,5 milhões à infraestrutura civil, incluindo a instalação dos equipamentos e dos sistemas necessários para o funcionamento da estação.

A nova estrutura acompanha o avanço da eletrificação do transporte público em São José. Atualmente, 20 ônibus 100% elétricos já circulam por diferentes linhas e regiões da cidade. Equipados com tecnologia embarcada, climatização, acessibilidade, câmeras internas e sistemas de monitoramento operacional, os veículos unem inovação, conforto e segurança para os passageiros.

Mais do que uma estrutura para recarga, a estação representa parte de uma mudança de modelo na mobilidade urbana. A eletrificação da frota contribui para a redução da emissão de poluentes e integra o planejamento do município para modernizar o transporte coletivo. A meta é avançar gradualmente até alcançar uma frota de até 400 ônibus elétricos.

Com a ampliação da infraestrutura de carregamento, São José cria as condições necessárias para que essa transformação avance. A cidade, que já utiliza a tecnologia dos ônibus elétricos em sua operação cotidiana, passa a contar também com uma estrutura capaz de acompanhar o crescimento dessa frota.

O movimento reforça a vocação de São José dos Campos para a inovação e aponta para um futuro em que tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida caminham lado a lado no transporte urbano.