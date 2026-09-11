11 de setembro de 2026
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DISCUSSÃO

Homem é baleado no ombro e nas costas em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 47 anos foi baleado no ombro e nas costas após uma discussão em Cruzeiro. O crime ocorreu na rua Sebastião Martins, no bairro Lagora Dourada 1, na tarde de quinta-feira (10), quando cerca de cinco disparos foram efetuados por outro homem, de 42 anos, que fugiu.

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A vítima foi socorrida na Santa Casa de Cruzeiro. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde e o autor ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação.

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