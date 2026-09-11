Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam colidir contra uma árvore e pegar fogo no Jardim Pararangaba, em São José dos Campos. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (11), na rua Rio Tibagi.

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Uma mulher, de 21 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, enquanto um homem, de 20 anos, foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.