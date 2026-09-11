11 de setembro de 2026
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FATALIDADE

Mulher morre em acidente na SP-171, em Cunha

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Samu constatou o óbito no local do acidente
Samu constatou o óbito no local do acidente

A condutora de um veículo morreu após colidir contra uma barreira fixa na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Cunha. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), e a vítima foi encontrada já sem vida pelas equipes de socorro.

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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 9h19 e enviou equipes de Cunha e Guaratinguetá para o atendimento. Uma médica da Unidade de Suporte Avançado confirmou a morte no local.

As causas do acidente ainda serão esclarecidas.

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