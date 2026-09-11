A condutora de um veículo morreu após colidir contra uma barreira fixa na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), em Cunha. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), e a vítima foi encontrada já sem vida pelas equipes de socorro.
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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 9h19 e enviou equipes de Cunha e Guaratinguetá para o atendimento. Uma médica da Unidade de Suporte Avançado confirmou a morte no local.
As causas do acidente ainda serão esclarecidas.