Um passeio ciclístico de 35 quilômetros acontece neste sábado (12), a partir das 8h, em São José dos Campos. O trajeto começa no Parque da Cidade, segue pela Via Jaguari e retorna ao parque.

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A iniciativa busca promover a prática de atividades ao ar livre, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte não poluente e estimular a prática esportiva, além de aproximar os participantes da natureza e dos espaços da cidade.