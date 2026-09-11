11 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ESPORTE

Passeio ciclístico percorre 35 quilômetros neste sábado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Magnific
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um passeio ciclístico de 35 quilômetros acontece neste sábado (12), a partir das 8h, em São José dos Campos. O trajeto começa no Parque da Cidade, segue pela Via Jaguari e retorna ao parque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa busca promover a prática de atividades ao ar livre, incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte não poluente e estimular a prática esportiva, além de aproximar os participantes da natureza e dos espaços da cidade.

Não é necessário fazer inscrição para participar. A organização recomenda o uso de equipamentos de segurança e o cumprimento das regras de circulação para bicicletas.

O evento tem o apoio da Prefeitura de São José dos Campos  e o percurso será acompanhado por uma ambulância e por equipes responsáveis pela organização do trânsito. 

O Parque da Cidade fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários