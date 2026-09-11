São José dos Campos recebe espetáculos de teatro, stand-up e atrações infantis entre sexta-feira (11) e domingo (13). As apresentações acontecem no Teatro Colinas.
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Na sexta-feira (11), às 20h, Gustavo Mendes apresenta o show “Mais Atrevido”. O espetáculo reúne textos da carreira do artista, novas histórias, improvisos e imitações.
No sábado (12), às 15h, e no domingo (13), às 15h, a programação infantil traz a adaptação musical da fábula “A Lebre e a Tartaruga”. Também no sábado, às 20h, Dihh Lopes e Márcio Donato apresentam o show de stand-up “A Série B”. Os comediantes relatam histórias de suas trajetórias e dos bastidores do grupo 4 Amigos.
No domingo (13), às 19h e às 21h, Afonso Padilha apresenta o espetáculo “Como Nossos Pais”. O show aborda temas da vida adulta, como finanças, filhos e expectativas pessoais.
Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120. O Teatro Colinas fica na avenida São João, nº 2000, no Jardim das Colinas.