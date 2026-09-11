São José dos Campos recebe espetáculos de teatro, stand-up e atrações infantis entre sexta-feira (11) e domingo (13). As apresentações acontecem no Teatro Colinas.

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Na sexta-feira (11), às 20h, Gustavo Mendes apresenta o show “Mais Atrevido”. O espetáculo reúne textos da carreira do artista, novas histórias, improvisos e imitações.