11 de setembro de 2026
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DIVERSÃO

Fim de semana em SJC tem Stand-up Comedy e teatro infantil; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Afonso Padilha é destaque no fim de semana em São José dos Campos
Afonso Padilha é destaque no fim de semana em São José dos Campos

São José dos Campos recebe espetáculos de teatro, stand-up e atrações infantis entre sexta-feira (11) e domingo (13). As apresentações acontecem no Teatro Colinas.

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Na sexta-feira (11), às 20h, Gustavo Mendes apresenta o show “Mais Atrevido”. O espetáculo reúne textos da carreira do artista, novas histórias, improvisos e imitações.

No sábado (12), às 15h, e no domingo (13), às 15h, a programação infantil traz a adaptação musical da fábula “A Lebre e a Tartaruga”. Também no sábado, às 20h, Dihh Lopes e Márcio Donato apresentam o show de stand-up “A Série B”. Os comediantes relatam histórias de suas trajetórias e dos bastidores do grupo 4 Amigos.

No domingo (13), às 19h e às 21h, Afonso Padilha apresenta o espetáculo “Como Nossos Pais”. O show aborda temas da vida adulta, como finanças, filhos e expectativas pessoais.

Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120. O Teatro Colinas fica na avenida São João, nº 2000, no Jardim das Colinas.

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