11 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Homem encontrado morto em carro é identificado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Edson foi encontrado morto no interior de um veículo na rua Irã Faria de Siqueira
Edson foi encontrado morto no interior de um veículo na rua Irã Faria de Siqueira

A Polícia Civil identificou como Edson Roberto dos Santos, de 46 anos, o homem encontrado morto dentro de um carro na noite de quinta-feira (10), no Jardim Colonial, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o relato policial, Edson estava no banco do motorista de um GM Corsa Wind de cor vinho, estacionado na rua Irã Faria de Siqueira, quando foi encontrado pela Polícia Militar com um disparo de arma de fogo na região da cabeça e intenso sangramento.

O veículo, licenciado em Guaratinguetá, e dois projéteis foram apreendidos.

O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida e segue sob investigação para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários