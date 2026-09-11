A Polícia Civil identificou como Edson Roberto dos Santos, de 46 anos, o homem encontrado morto dentro de um carro na noite de quinta-feira (10), no Jardim Colonial, na zona sul de São José dos Campos.

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Segundo o relato policial, Edson estava no banco do motorista de um GM Corsa Wind de cor vinho, estacionado na rua Irã Faria de Siqueira, quando foi encontrado pela Polícia Militar com um disparo de arma de fogo na região da cabeça e intenso sangramento.