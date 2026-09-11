O Litoral Norte tem 22 praias impróprias para banho, segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A classificação é válida até quinta-feira (17) e considera a quantidade de bactérias encontrada na água em nível acima do considerado seguro. A contaminação pode ser decorrente de esgoto ou de detritos carregados pelas chuvas.

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Em Caraguatatuba, as praias Cocanha, Martim de Sá, Prainha, Centro e Indaiá estão impróprias. Em Ilhabela, a Feiticeira e a Praia Grande também estão com restrições. Em São Sebastião, os pontos de atenção são Prainha, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Porto Grande, Preta do Norte, Boraceia (Norte) e Boraceia (Rua Cubatão). Já em Ubatuba, não são recomendadas as praias Rio Itamambuca, Itaguá (dois trechos), Enseada, Perequê-Mirim, Lázaro e Dura.