A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios está interditada devido ao alto volume de chuvas e ao risco de queda de barreiras no trecho. Para garantir a segurança dos usuários, a concessionária deu início à Operação Comboio na Serra Nova.
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A interdição ocorreu às 19h de quinta-feira (10), após o volume de chuva acumulado ultrapassar os limites de segurança. Com isso, o trânsito passou a fluir pela Serra Nova, com sistema Pare & Siga, alternando o fluxo nos sentidos litoral e São José dos Campos. A operação é acompanhada por equipes da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) e da Concessionária Tamoios.
Como funciona a operação
No sentido São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos. Já no sentido litoral, os comboios são realizados separadamente por categoria. Primeiro, seguem os veículos de passeio e, depois, os veículos de carga e os que transportam produtos perigosos. A concessionária informou que o formato dos comboios pode variar conforme as condições da rodovia.
As equipes de sinalização estão posicionadas no km 59, no trecho de planalto, no sentido litoral, e no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova, no sentido São José dos Campos.