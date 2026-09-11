A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios está interditada devido ao alto volume de chuvas e ao risco de queda de barreiras no trecho. Para garantir a segurança dos usuários, a concessionária deu início à Operação Comboio na Serra Nova.

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A interdição ocorreu às 19h de quinta-feira (10), após o volume de chuva acumulado ultrapassar os limites de segurança. Com isso, o trânsito passou a fluir pela Serra Nova, com sistema Pare & Siga, alternando o fluxo nos sentidos litoral e São José dos Campos. A operação é acompanhada por equipes da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) e da Concessionária Tamoios.

Como funciona a operação